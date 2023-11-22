北韓發射偵察衛星　南韓為自保暫停919軍事協議部分內容

北韓在昨（21）日晚間發射偵查衛星「萬里鏡1號」，並稱該衛星成功進入軌道，南韓為此宣布暫停2018年與北韓簽署的「919軍事協議」部分內容，以表達抗議。

韓聯社報導，在北韓發射軍事偵察衛星後，南韓國防部長申源湜隨後在22日凌晨召開會議，討論暫停「919軍事協議」部分措施。申源湜表示在軍事協議部分效力停止後，為應對敵人以停止協議為藉口，進行軍事挑釁，必須強化監視和應對態勢，若敵人進行挑釁，就要以「立即、強力、到底」的原則進行懲罰。

南韓國家安全保障會議（NSC）常任委員表示，因受919軍事協議制約，南韓邊境地區的安保態勢變得更加脆弱，政府將推動停止協議中設定禁飛區的效力，並恢復邊境禁飛區對北韓的偵查和監視活動。

而在此時，南韓總統尹錫悅正好在英國進行國是訪問，因此22日臨時國務會議由總理韓悳洙主持，內閣在會議上通過停止「919軍事協議」部分項目，尹錫悅也自英國以電子方式予以批准。

2018年，時任南韓總統文在寅與金正恩在北韓平壤簽署「919軍事協議」，為緩解兩韓緊張關係，雙方同意停止在軍事分界線附近進行軍演、設定飛行禁區、撤除非軍事區的部分崗哨等。

然而，近年北韓卻不斷破壞協議規定，因此有許多聲音認為，這項協議限制住南韓邊境監控北韓行動的能力，讓南韓陷入危險之中，因此不斷有人呼籲暫停或廢除這項協議。