台灣人權藝術生活節　透過藝術展現自由靈魂

文化部國家人權博物館「2023人權藝術生活節」以「 自由的靈魂」為主題，由著名詩人暨導演鴻鴻擔任策展人， 邀請臺灣與香港各藝文領域的優秀創作者創作與展演， 帶來一系列音樂、舞蹈、戲劇、影像劇場、漫遊式劇場、 漫畫故事劇場、小說展演及攝影展等多樣化節目。

今（22）日記者會，文化部政務次長王時思、 國家人權博物館館長洪世芳、二二八國家紀念館館長藍士博、 臺灣戒嚴時期政治受難者關懷協會理事長陳中統、 臺灣二二八關懷總會代表潘信行、 五十年代白色恐怖案件平反促進會理事長吳建東、 政治受難者張則周、吳俊宏、陳欽生前輩； 人權藝術生活節策展人鴻鴻、攝影展策展人謝佩霓、 開幕音樂會策劃馬世芳、攝影家潘小俠家屬、香港攝影家高仲明、 香港資深民主運動人士朱耀明牧師、三缺一劇團導演賀湘儀、 狂想劇場團長廖俊凱、製作人曾瑞蘭、阮劇團團長蔡明純、 大可創藝製作人潘思廷、編導王珩、本劇場製作人楊喆甯、 策展人張踖米等貴賓與會，亦特別邀請開幕音樂會表演者米莎演出。

文化部政務次長王時思表示，「人權藝術生活節」 當中有各種藝術介面的創作，像是改編《來自清水的孩子》 漫畫的劇作、改編自陳文成事件的《陳文成的證明題》， 也有攝影展呈現攝影家潘小俠老師一生記錄各式各樣不同層面的人權 議題。透過藝術的創作，希望讓更多人意識人權議題無所不在、 關注人權議題是生存的根本條件，讓人權的討論不只存在書面、 法律和舞臺層面。王時思認為，只有當人權深入日常生活， 內化成為人的一部分，而透過藝術家的述說和詮釋， 讓人權議題獲得更新的生命力，一再提醒臺灣社會人權的重要性。

策展人鴻鴻分享，已邁入第四屆的「人權藝術生活節」 已成為人權議題與歷史記憶有集體發聲的地方， 讓人權不只出現在教育場所，也讓每一代人的創作重新看待歷史。 主題「自由的靈魂」象徵每個人面對身體的不自由， 展現對自由的渴望，蘊含對白色恐怖記憶的深刻反省。 鴻鴻提及涵納戲劇、音樂、影像、行為藝術的系列節目， 不僅紀念臺灣歷史中的白色恐怖時代， 同時也探討香港和六四事件的受難與抗爭經驗， 將深入探討人權議題的多元面向， 包括原住民族議題及無障礙藝術的發展， 藉由藝術促進人權價值的思索。

開幕音樂會由資深音樂人馬世芳策劃，邀請王榆鈞、巴賴、米莎， 以及農村武裝青年等「後威權時代」成長的臺灣音樂人， 以歌樂向前行者致意；攝影展《有人・有影・有跡—潘小俠× 高仲明對照展》邀請策展人謝佩霓策展，以潘小俠、 高仲明兩位攝影家，對照白色恐怖與晚近香港抗爭運動的經驗； 此外，藝術節將放映香港劇作家莊梅岩和導演李鎮洲的劇場作品《5 月35日》演出錄像。

三缺一劇團將帶來以蔡焜霖前輩生命故事創作的《來自清水的孩子》 ；Ihot Sinlay Cihek（卓家安）一人分飾多角、講述原住民族群認同議題的《 我好不浪漫的當代美式生活》；出自編劇郭家瑋、 阮劇團藝術總監汪兆謙執導的全球泛華青年劇本創作競賽獲獎作品《 陳文成的證明題》；聽人導演王珩、聽障藝術家林靖嵐，攜手9位聽 障表演者呈現青年聽障族群的視角的舞作《我們在安靜中跳舞》。

此外，歷年來廣泛好評的狂想劇場《空白記憶》 及由劇場導演張踖米策劃的《不易遺忘的聲音們》再次回歸， 將運用行動裝置的應用程式帶領觀眾穿越人權歷史地景， 體驗地景蘊含的今昔各異。

除精彩演出，從12月起更有各種串聯人權議題的響應活動，包含「 2023島嶼聲耕音樂工作坊」、特展《天曉之前— 思念文物典藏展》，以及響應「世界人權日」 的人權市集等精彩活動。「2023人權藝術生活節」 所有節目均為免費索票參加，為鼓勵青年朋友踴躍參加，11月17 日起針對持有文化幣的青年觀眾設計「青年早鳥索票專區」；此外， 觀賞每一檔節目都有驚喜小禮，讓青年朋友看表演還可以拿好禮。 索票詳情歡迎至KKTIX網站搜尋「2023人權藝術生活節」， 後續節目及活動資訊敬請鎖定人權藝術生活節官網和臉書專頁。

「自由的靈魂」2023人權藝術生活節

活動期間：2023年12月2日（六）至2024年1月14日（ 日）09:00-17:00（每週一休館）

地點：國家人權博物館白色恐怖景美紀念園區（新北市新店區復興路 131號）

2023年人權藝術生活節官網：https://hrftw. nhrm.gov.tw

2023年人權藝術生活節臉書：https://www. facebook.com/hrftw/