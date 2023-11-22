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遊北海岸漁港　泡湯大啖萬里蟹

By 台灣英文新聞
2023/11/22 17:25
（圖／新北市政府漁業及漁港事業管理處）

（圖／新北市政府漁業及漁港事業管理處）

臺灣最北溫泉區，就在金山！其中位於磺港漁港旁的磺港溫泉公共浴室，泉質含鐵呈現金黃色，而有「黃金之湯」的美譽，一旁的獅頭山公園步道可以登高望遠，欣賞美不勝收的金山八景「燭臺雙嶼」及水尾秘境「神秘海岸」，正值萬里蟹季，回程沿著台二線還可途經富基漁港品嚐當季肥蟹。新北市漁業處邀請您來北海岸感受一場充滿活力與愉悅的旅程，從舒適的泡湯到海岸登山步道漫步，最後來個美味的海鮮饗宴結束這趟旅程!

新北市磺港漁港背山面海，曾是三百年前西班牙人運輸硫磺的港口，因此得名「磺港」，早期也因「磺港漁火」獲得金山八景之一的美名；鄰近漁港的金山溫泉系為臺灣最北部的溫泉區，緊臨北海岸，屬大屯山地熱帶，其中的磺港公共浴室溫泉在湧出時透明無色，接觸空氣後因泉中的鐵氧化成為金褐色，素有「黃金之湯」的美譽，泡湯後一旁還有獅頭山公園步道及金山老街可以走走逛逛。獅頭山公園保留著許多原始自然生態景觀，沿著步道可以眺望北海岸美麗海景，尤其是著名金山八景中的「燭臺雙嶼」及曾被電影取景的「神秘海岸」，海天一色美不勝收!附近金山老街是金山最古老的一條街，已有三百多年的歷史，老街有名的特色小吃如卜肉、蚵仔酥、芋餅及烤紅心蕃薯等，必買伴手禮則有一口酥、阿玉蔴粩等。回程沿著台二線還可順遊朱銘美術館、石門洞、石門婚紗廣場及富基漁港等景點。

新北市推動「嗨漁港」，石門的富基漁港打造多處特色打卡景點，包括多功能突堤碼頭及重機驛站，不僅提供戶外藝文展演空間，也是觀賞夕陽落日餘暉與無敵海景的最佳場域。富基魚市醒目的墨西哥帽造型屋頂，為漁港增添異國風情，民眾在魚市採買的新鮮魚貨，馬上可由魚市內的兄弟海產、味味海鮮、姊妹餐廳提供代客料理服務，即刻品嚐尚青的海鮮，這裡不只海產新鮮，餐廳大片的落地玻璃窗，讓民眾可以邊嚐美食、邊觀賞富基漁港美麗的日落海景，是眾多遊客呼朋引伴的觀光景點。

新北市漁業處表示，市府推動嗨漁港，改善漁港設施讓漁民與民眾都能使用到友善舒適的漁港環境，目前為萬里蟹盛產季節，新鮮現撈的萬里蟹無論是做成避風塘料理或是清蒸享用原味，都是饕客必點美味！富基魚市內海鮮使用活水畜養保持活體鮮味，著名的萬里蟹、貢寮鮑及產地直送的海鮮應有盡有，魚市也提供台灣pay多元支付服務，即日起至11月底萬里蟹季期間更搭配白爛貓家族打造「限定鱻猛白爛貓主題展間」，歡迎民眾秋日假期來北海岸遊玩，回程來富基品嚐在地的新鮮海產。

遊北海岸漁港　泡湯大啖萬里蟹

（圖／新北市政府漁業及漁港事業管理處）

更新時間 : 2023-11-22 22:54 GMT+08:00

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