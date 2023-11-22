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南非歸化畫家周英林　赴土銀藝文走廊展出臺灣美景

By 台灣英文新聞
2023/11/22 17:22
（圖／臺灣土地銀行）

（圖／臺灣土地銀行）

臺灣藝術圈也有歸化大將，土地銀行總行「館前藝文走廊」22日邀請自南非籍歸化的山水畫大師周英林參展並舉行「墨彩境界-周英林水墨．水彩作品展」開展典禮，其展覽期間為今年11月22日至12月13日，土地銀行也邀請各界一同欣賞周英林的「打穀場上」、「玉山春曉」等在地畫作。

出生於香港的周英林早年隨家人赴南非創業並取得當地國籍，不過他從小就鍾情於欣賞藝術、下圍棋，甚至具備業餘圍棋段位，亦曾在南非開立棋院授課。在年過半百時，周英林為了一圓藝術家夢想，因此他選擇提前退休並拜師著名山水畫家張復興，隨後取得山水畫研究班學程。

在長期投入水墨、篆刻與臨摹歷代名師書法作品後，周英林不僅打下筆墨基礎，甚至攫取名家所長，形塑出自身「氣勢宏大、寫意山水」的山水畫風格。自學成回到南非後，周英林在南非世界盃期間於約翰尼斯堡舉辦首次個展，一圓藝術家夢想。

近年周英林為尋求更適當的創作環境，加上其妻子為新竹人的地緣因素，最終他選擇在臺定居，並先後在新竹市文化局、救國團、聯電文教基金會等機構擔任山水畫教師，同時，周英林也走訪全臺各縣市將臺灣美景畫入創作中。

在長期深耕臺灣藝術下，周英林近期榮獲我國文化部評審推薦與內政部核准，順利以高級專業人才身份歸化臺籍，如今已是「正港臺灣藝術家」。

為了讓各界欣賞周英林作品，土地銀行總行（臺北市中正區館前路46號）「館前藝文走廊」於11月22日（三）起每週一至週五上午9時至下午17時（免費參觀，例假日不開放）展出其畫作，並於12月13日（三）中午12時卸展，歡迎各界蒞臨觀賞。

土地銀行近20年來依循文化部「壯大台灣內容，建立文化自信」理念推動「館前藝文走廊」活動，已邀請國內數百位藝術家參與展出並引領同業跟進，而土地銀行董事長謝娟娟上任後亦推進金融業ESG「促進文化發展」宗旨，運用包場臺灣布袋戲電影等具體行動支持文創產業。

在土地銀行與各界努力下，近五年臺灣文創產業年度營業額已從8,362億元成長到9,643億元規模，文創產業家數也成長至6.96萬家，隨文化部啟動「文化成年禮金」政策、地方縣市減免娛樂稅，以及「2023臺灣文博會」、「2023臺灣設計展」等實體展覽人潮回溫，臺灣文創營業額有望再創新猷。

土地銀行身為百分百國營銀行，除運用藝文走廊活動提升臺灣文創能見度，亦以「取之於社會、用之於社會」經營理念，對臺灣環境、社會及經濟正向發展扮演更積極的角色。

南非歸化畫家周英林　赴土銀藝文走廊展出臺灣美景

(圖／臺灣土地銀行）

更新時間 : 2023-11-22 22:54 GMT+08:00

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