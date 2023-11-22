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張忠謀赴美國商會演講：擁人才、歡迎外企設廠開啟台灣繁榮時代

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/22 17:20
台積電創辦人張忠謀21赴美國商會年度大會擔任演講嘉賓（圖／美國商會）

台積電創辦人張忠謀21赴美國商會年度大會擔任演講嘉賓（圖／美國商會）

台灣美國商會於昨（21）日舉行 2023 年度會員大會，台積電創辦人張忠謀首次擔任大會演講嘉賓，他回憶美商首度與台灣展開合作的過往，並指出擁有優秀的人才，且歡迎企業設廠的態度，爲台灣開啟了繁榮的時代。

張忠謀昨日赴台灣美國商會年度會員大會演講，也讓該會創下近年出席人數最高的紀錄。美國商會理事長施立成在會中表示，感謝張忠謀再次代表台灣參與亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會，見證了美台經貿合作的重要里程碑，也帶回四大共識的好消息，包括美台將再召開經濟繁榮夥伴對話(EPPD)、推進避免雙重課稅協定、加速台美 21 世紀貿易倡議第二階段談判時程，以及推動與國際組織的合作等，而這些共識都是美國商會長期關注的重要議題。

張忠謀演講中回憶 60 年代在美商德州儀器擔任全球副總的歲月，談及美商與台灣展開首次商務合作的經歷，張忠謀強調，時任經濟部長李國鼎先生是台灣經濟奇蹟的奠基人之一。李國鼎不辭辛勞，克服了初期設廠所需應對智慧財產權和土地使用的種種挑戰，最終使德州儀器成功在台灣扎根。

張忠謀認為，台灣擁有優秀的人才，且歡迎企業設廠的態度，爲台灣開啟了繁榮的時代。這段初次合作的經歷被視為台灣經濟發展的一個重要里程碑。

施立成則在會上感謝過去一年所有的理監事的支持，讓美國商會能夠持續茁壯。同時熱烈歡迎新任執行長林博智（Patrick P. Lin）加入。儘管全球疫後經濟面臨挑戰，商會會員人數仍達歷史新高。

林博智表示，隨著美台關係的持續深化，美國商會在各項雙邊業務中的能見度也大幅提升。過去一年，商會成功接待了許多美國國會、州政府及智庫代表團的到訪，並在近期與四位總統參選人舉辦了午餐會。林博智強調，台灣美國商會將繼續促進美台雙方的經貿合作，持續吸引外商來台投資,並與政府合作使企業在台商務營運與國際標準接軌，善盡守護台灣的責任與未來。
美國商會
張忠謀
台美合作

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