【2024立委選舉民眾黨不分區名單】黃珊珊、黃國昌領軍 柯文哲誇一個執行力悍將、一個戰神

台灣民眾黨今（22）日下午公布了 2024 立委選舉不分區立委名單，競選總幹事黃珊與前立委黃國昌分列第一、二位，先前鬧出不小「染紅」爭議的中華兩岸婚姻家庭服務聯盟秘書長徐春鶯並未列入名單，而被問及究竟要與誰配，黨主席柯文哲依舊賣關子，稱「台灣是充滿驚奇的島嶼」，還有兩天莫急莫驚慌。

根據民眾黨，34 位不分區立委涵蓋揭弊專家、執政戰將、地方民代、新住民代表、客家代表、公益團體、學者教授、青年代表，以及醫療衛生、軟體研究、動物保護等多元領域。

總統參選人柯文哲在公布記者會中表示，要將理性、務實、科學的精神帶入國會。他提到，民眾黨成立至今短短 4 年，2020 年第一次選舉，囊括 158 萬張票，成為第三大黨。他誇目前 5 名不分區立委的表現有目共睹，理性問政，「不會傳出奇奇怪怪的事情。」

柯文哲強調，今年秉持向天下徵才的精神，經過自介或推薦方式，彙整名單，透過遴選委員會投票，過程非常嚴謹。條件包括多元面向，考量台灣遇到的問題所需的專業，以及國會的戰力。

柯文哲意有所指表示，立委要反映的是「民意」，不是「黨意」，要捍衛國家人民的利益，而非政黨的利益。他對於民眾黨在立院 4 年來，從來沒用過「甲級動員」，感到相當驕傲。

他特別提到「戰神」黃國昌，稱許他捍衛台灣司法正義的能力，進入立院後許多貪官汙吏恐怕會「皮皮剎」。他也期許黃國昌不僅監督外界，也監督民眾黨，建立制度，杜絕腐敗。至於黃珊珊，柯文哲肯定黃珊珊 6 屆市議員經驗、3 年台北市政府副市長的歷練，稱她的執行力沒話說，萬華防疫期間的表現大家都看到了。

24 日就是總統參選登記的最後一天，黃珊珊今天也代表柯文哲前往領表，這是否代表藍白合真的沒戲唱了？對此柯文哲仍沒把話說死，不到最後關頭，一切都不好說。「今天美國方面也有問我，我說台灣是一個充滿驚奇的島嶼，還有兩天不要緊張。」「11 月 24 日下午 5 點以前，你一定會知道。」柯笑言。



2024 立委選舉民眾黨不分區名單（圖／民眾黨臉書）