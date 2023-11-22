台灣金鼎獎得獎名單揭曉　林文欽獲特別貢獻獎

文化部今（22）日公布第47屆金鼎獎得獎名單及特別貢獻獎得主 。本屆金鼎獎共計1,258件作品報名，35件作品獲獎、84件 作品獲優良出版品推薦， 並由前衛出版社社長林文欽獲得特別貢獻獎。

評審團表示，林文欽自1979年擔任出版社編輯， 首開策劃臺灣年輕世代作家作品集，並於1982年創辦前衛出版社 ，秉持理念、與時俱進，營運至今已逾40年， 出版方向包括臺灣文學、政治社會、人文史地、 自然生態及世界文學台語翻譯等， 成為臺灣既有本土關懷兼具世界視野的民營出版單位之一。

本屆圖書類得獎書籍內容極具特色、訴求明確、形式裝幀講究、 具美感且易閱讀；文學、非文學、兒少、政府出版品、編輯及插畫等 6類，整體反映臺灣文化內在的深刻性；今年恢復的翻譯獎， 參賽作品種類繁多、語種豐富，考驗每一位評審， 經熱烈討論後始產生得獎作品。

雜誌類方面，得獎作品除對在地情感的紀錄外，更是深具原創性， 並以多種角度及觀點切入，提升閱讀樂趣， 也體現臺灣特色的出版視角；近年隨著科技發展的變遷， 出版刊物從紙本進入數位環境，也改變讀者的閱讀習慣。

數位出版類方面，可謂內容豐收的一年，不論是新聞媒體、 新媒體或政府機構，陸續推出重磅級的專題或製作， 並藉由敘事角度帶領讀者進入國際與臺灣各個角落、深入現場， 無一不展現出臺灣在數位內容製作上深厚的底蘊。

政府出版品類方面，本屆有不少優秀且出色的作品， 讓讀者能更輕鬆地了解臺灣的自然及文化，例如圖書獎《立霧注》、 數位出版獎《鹽分地帶雙月刊》、雜誌類《峽灣書屋》， 不僅書籍裝幀精美，多元主題更展現出臺灣的獨特文化性。

史哲指出， 不論政府或民間出版品，都能感受到臺灣在出版產業上日趨成熟、 產出內容的深化，以及結合科技的嘗試與轉型， 不僅讓臺灣的文化內容表現更加多元、更拓展臺灣文化深度。 文化部將持續透過獎項、創作、出版及閱讀推廣相關獎補助計畫， 支持與推廣臺灣優秀的原創作品，共同為臺灣出版產業深耕努力。

第47屆金鼎獎頒獎典禮訂於12月底前於臺北文創大樓舉行， 典禮影片並將上傳金鼎獎YouTube頻道。 典禮後將陸續結合獨立書店、圖書館、Openbook閱讀誌等， 辦理線上或實體型態推廣活動； 相關消息請持續關注金鼎獎官方網站、Facebook粉絲專頁及 YouTube頻道。