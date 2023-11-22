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台灣金鼎獎得獎名單揭曉　林文欽獲特別貢獻獎

By 藝文組, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/22 17:17
第47屆金鼎獎特別貢獻獎由前衛出版社社長林文欽獲得（圖/前衛出版社提供）

第47屆金鼎獎特別貢獻獎由前衛出版社社長林文欽獲得（圖/前衛出版社提供）

文化部今（22）日公布第47屆金鼎獎得獎名單及特別貢獻獎得主。本屆金鼎獎共計1,258件作品報名，35件作品獲獎、84件作品獲優良出版品推薦，並由前衛出版社社長林文欽獲得特別貢獻獎。

評審團表示，林文欽自1979年擔任出版社編輯，首開策劃臺灣年輕世代作家作品集，並於1982年創辦前衛出版社，秉持理念、與時俱進，營運至今已逾40年，出版方向包括臺灣文學、政治社會、人文史地、自然生態及世界文學台語翻譯等，成為臺灣既有本土關懷兼具世界視野的民營出版單位之一。

本屆圖書類得獎書籍內容極具特色、訴求明確、形式裝幀講究、具美感且易閱讀；文學、非文學、兒少、政府出版品、編輯及插畫等6類，整體反映臺灣文化內在的深刻性；今年恢復的翻譯獎，參賽作品種類繁多、語種豐富，考驗每一位評審，經熱烈討論後始產生得獎作品。

雜誌類方面，得獎作品除對在地情感的紀錄外，更是深具原創性，並以多種角度及觀點切入，提升閱讀樂趣，也體現臺灣特色的出版視角；近年隨著科技發展的變遷，出版刊物從紙本進入數位環境，也改變讀者的閱讀習慣。

數位出版類方面，可謂內容豐收的一年，不論是新聞媒體、新媒體或政府機構，陸續推出重磅級的專題或製作，並藉由敘事角度帶領讀者進入國際與臺灣各個角落、深入現場，無一不展現出臺灣在數位內容製作上深厚的底蘊。

政府出版品類方面，本屆有不少優秀且出色的作品，讓讀者能更輕鬆地了解臺灣的自然及文化，例如圖書獎《立霧注》、數位出版獎《鹽分地帶雙月刊》、雜誌類《峽灣書屋》，不僅書籍裝幀精美，多元主題更展現出臺灣的獨特文化性。

史哲指出，不論政府或民間出版品，都能感受到臺灣在出版產業上日趨成熟、產出內容的深化，以及結合科技的嘗試與轉型，不僅讓臺灣的文化內容表現更加多元、更拓展臺灣文化深度。文化部將持續透過獎項、創作、出版及閱讀推廣相關獎補助計畫，支持與推廣臺灣優秀的原創作品，共同為臺灣出版產業深耕努力。

第47屆金鼎獎頒獎典禮訂於12月底前於臺北文創大樓舉行，典禮影片並將上傳金鼎獎YouTube頻道。典禮後將陸續結合獨立書店、圖書館、Openbook閱讀誌等，辦理線上或實體型態推廣活動；相關消息請持續關注金鼎獎官方網站、Facebook粉絲專頁及YouTube頻道。
金鼎獎
文化
出版
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