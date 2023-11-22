新北為弱勢家庭提供坐月子到宅服務　月嫂林惠敏教泌乳按摩並多做月子餐

住在三重的小雯（化名），與先生育有6名年幼子女， 最大長女也才7歲，為撫養一家，先生在超商工作又接外送， 新北市社會局協助申請各項社會福利及致贈愛兒包， 並引進弱勢家庭坐月子到宅服務， 由專業月嫂林惠敏到家裡幫忙烹煮月子餐， 並指導如何泌乳及親子按摩，以減輕小雯育兒的辛勞。

小雯與先生租屋僅10坪大，小小客廳堆滿物品， 房間舖了2張大床，以便全家8人睡覺。廚房空間窄小， 因此以外食或簡單烹調為主。月嫂林惠敏要備餐時， 還特別從家中帶鍋具去，由於家中人口多，除月子餐外， 也會多煮幾份，方便小孩吃。

小雯幾乎一年多就生育一胎，三重社福中心社工在關懷訪案時發現， 小雯雖有照顧新生兒經驗，但面對家中多位年幼子女要同步教養， 非常的辛苦，因此在生下第5胎時，便協助她申請到宅坐月子服務， 最近產下第6胎，再度引進月嫂服務。

月嫂林惠敏今年54歲，她是輔大兒家系畢業，本身育有2名子女， 曾於幼稚園擔任助理，為推廣產婦泌乳，她深入進修泌乳課程， 取得IBCLC國際認證泌乳顧問，以及CCLC、 CCLI及CCLA等華人認證泌乳照服員資格， 協助產婦各種哺乳、親餵的困擾， 讓產婦及新生兒都能獲得良好的照顧。

林惠敏表示，曾在服務過程中發現產婦因不會按摩乳房和泌乳， 整個乳房硬得像鉛球，產婦疼痛不堪，經她細心指導示範， 才讓她哺乳順利，看到新生兒吸到乳汁的滿足感， 產婦終於露出笑臉來。

林惠敏除了泌乳專業，還去學習中餐烹調， 並參加早期療育知能培訓課程，取得托育人員技術士證照。 在服務小雯過程中，林惠敏還協助烹煮發奶茶飲，如杜仲茶、 黑豆水等，協助小雯親餵。 同時擔心新生兒與產婦及其他年幼子女同擠在床上， 還特別提供一個嬰兒睡籃，讓新生兒有安全睡眠的空間。

新北市社會局長李美珍表示， 弱勢家庭坐月子到宅服務平台由社會局委託社團法人台灣婦女展業協 會辦理，服務時間為週ㄧ至週五，服務專線：26206117， 歡迎符合資格的弱勢家庭多加利用。