林口亞昕福朋喜來登推出｢昕春納福｣年菜外賣

林口亞昕福朋喜來登酒店聚味軒中餐廳主廚李俊毅，以其融合各式菜系精髓的深厚底蘊，精心規劃｢昕春納福｣年菜外帶組合與「龍昕福躍」伴手禮盒。嚴選食材、創意巧思、細火燉煮與澎派豐盛的美味料理，即日起開放預購。

由於近年來人口結構及少子化等因素影響，評估整體趨勢後，近年來年菜組合開始改走小家庭精緻與單品路線。彈性搭配口碑菜式與因應熟食外帶便捷，將外帶年菜組合規劃為6人的適中份量，同時也推出人氣單品，每道菜色都富含應景吉祥寓意，包含「聚味迎春福滿門」精緻前菜、象徵綿延長壽的「松露肝油焗虎蝦」、福壽雙全「花膠鮑煨聚寶盆」、年年有魚「黔酸糟辣游水鮮」、吉祥安康的「窯燒湖塘荷葉雞」、以及財源廣進、荷包飽滿的「爐烤蕈蔬豚腱骨」和圓滿如意的｢桂釀八寶蒸芋泥｣，一組六人份「昕春納福年菜外帶」，只要NT$8,800元，單盅「花椒鮑煨聚寶盆」佛跳牆，也只要NT$3,280元，道道美味料理輕鬆快速上桌，讓您的豐盛美味除夕團圓餐完全不費力! 一同闔家歡喜品美食迎新春！

另外，今年的「龍昕福躍」年節禮盒，首度與堅持手作、天然糖酥，自然無添加聞名的「爵林堅果」合作；將飯店｢聚味軒｣中餐廳人氣料理靈魂作為茶點的基底風味｡內含四款桂花烏龍茶蛋捲､芝麻核桃酥､杏仁牛軋糖､南瓜籽酥等優質綜合堅果，甜而不膩、層次飽滿｡整體禮盒設計呈現年味的典雅細緻，絕對是年關前送禮、自用皆相宜的吸睛首選! 「龍昕福躍」年節禮盒一組只要NT$1,080元｡

林口亞昕福朋喜年登「昕春納福」年菜外賣及｢龍昕福躍｣年節禮盒,即日起開放預購至2024/02/01 12:00 PM 止，請於提貨前 3 天預訂，詳情請洽 02 7727 6993