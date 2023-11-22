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Google攜手台灣資安院　注資百萬美元促數位韌性、培育資安人才

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－記者
2023/11/22 16:56
NICS台灣資安計畫今（22）日召開記者會，行政院副院長暨資安長鄭文燦（中）前往致詞。（圖／台灣英文新聞　張雅鈞攝）

NICS台灣資安計畫今（22）日召開記者會，行政院副院長暨資安長鄭文燦（中）前往致詞。（圖／台灣英文新聞　張雅鈞攝）

Google 和台灣國家資通安全研究院今（22）日宣布，啟動為期兩年的「NICS 台灣資安計畫」，由 Google 旗下慈善組織 Google.org 投注一百萬元美元、資安院執行計畫，協助台灣中小型企業與非營利組織盤點與加強資安防護能力，深化資訊安全領域的產、官、學界合作，提升台灣資安研究量能，並培育更多在地資安種子教師與專業人才。

由 Google.org 所提供基金挹注的「NICS 台灣資安計畫」，將由資安院分三面向規劃、執行：第一是調查、研究台灣資安領域的需求，第二是建立教材、訓練種子講師與諮詢團隊，第三則是替資源有限的中小微企業與非營利組織盤點資源、培訓人員，並提供實地輔導。

計畫的目標是在執行期間，能夠製作指引報告觸及 3,000 個團體，產出 10 份教材、培育 50 位以上的種子講師與訓練 200 位以上的學生成為諮詢人員，並協助 3,000 間以上的中小企業和非營利組織強化資安防護。

行政院副院長暨資安長鄭文燦致詞表示，資安要在地化，約98%企業的資安防護都須提高等級，且必須「實用化、套裝化」，因此本計畫也相當具價值，Google.org 此番挹注的100萬美元定能讓資安「遍地開花」。

鄭文燦指出，目前計畫需要方案解決教材、培養種子教師、並成立資安的「診所」進行診斷。比起大企業，中小企業更容易遭到資安攻擊與損害，本計畫邁出重要的一步。他也提及，目前雲端服務已成主流，因此雲端安全防護也日益重要。台灣資訊人才雲集，只要給他們舞台連結世界性平台，年輕一代都有能力發揮得更好。

Google 台灣總經理林雅芳表指出，Google 在台灣興建資料中心、投資連結至台灣的跨國海底電纜，加強網路基礎建設的數位韌性，同時利用 AI 和雲端技術持續創新，幫助台灣實現智慧島嶼、成為亞洲矽谷的目標。由於台灣的地緣政治特殊，打擊不實資訊、提高資安防護的工作，不僅特別重要，也是 Google 希望能貢獻協助的領域。

她強調，Google 十分期待這次 Google.org 挹注資金支持的資安計畫，能成為強化台灣資訊安全的助力，與台灣各界一起建構永續安全的網路生態系。

國家資通安全研究院院長何全德提及，資安院是資安技術研究、產學交流，以及國際公私協力的介接平台；很感謝有 Google.org 的支持，讓資源稀缺的組織有機會檢視、加強資安防護，甚至能夠建立教材、培養種子訓練人員，成為永續發展的基礎。希望透過這個計畫，能夠強化台灣的資安韌性，也為台灣資安領域的調查研究、整體防護和人才培育注入活水。
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更新時間 : 2023-11-22 22:53 GMT+08:00

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