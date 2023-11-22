生產環境惡劣 美FDA回收7品牌28款眼藥水 食藥署：台灣未核准進口

美國食品藥物管理局（FDA）日前發出產品回收警訊，市售28款非處方眼藥水、人工淚液遭受細菌汙染。對此，衛福部食藥署副署長陳惠芳今（22）日說，我國均未核准相關藥品許可證，提醒民眾勿自行由國外、網路或其他通路商購買來路不明的藥品。

美國FDA自10月27日起至11月15日止，陸續發布多次眼藥水、人工淚液回收通知，7個品牌共28款眼藥水，包含CVS Health 、Leader 、Rugby 、Rite Aid、Target、Velocity Pharma LLC及Walmart。

原因在於美國FDA在10月中前往印度孟買製造廠（Kilitch Healthcare）查廠，發現作業、生產設施未符合衛生標準，例如作業人員沒有穿戴合適的防護裝備、在無菌區脫下帽子梳理頭髮等，且藥品生產區環境樣本檢測呈陽性，製造廠還被抓包捏造微生物報告。

由於眼藥水和人工淚液必須是無菌產品，需在無菌環境下充填，作業人員若無完整著裝、配戴口罩的話，恐使藥品受細菌、真菌汙染，使用後恐有眼部感染的潛在風險，並可能導致部分視力喪失或失明。

雖然美國FDA尚未收到民眾使用後的相關不良事件報告，但自10月底已啟動回收計畫，預計將全面回收，效期在2023年11月到2025年9月內的眼藥水與人工淚液。

食藥署表示，由於其安全性未經確認，我國均未核准上述那些產品的藥品許可證，提醒民眾勿自國外、網路或其他通路購買來路不明的藥品。