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參選到底？藍白合破局？郭台銘派賴佩霞赴中選會 黃珊珊下午4時將代柯文哲領表

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/22 15:28
柯文哲、郭台銘。（圖/中央社，後製／台灣英文新聞）

柯文哲、郭台銘。（圖/中央社，後製／台灣英文新聞）

藍白合因民調爭議卡關，有意參選總統的郭台銘近來卻持續低調、鮮少露面，面對2024總統大選登記截止期限在即，外界都在看究竟最後會有幾組人馬參選。不過，郭辦今（22）日突然宣布，副手賴佩霞已於今（22）日下午前往中選會領表，而民眾黨也證實競選總幹事黃珊珊將於下午4時前往中選會，代替柯文哲領表。

藍白合因民調統計誤差陷入僵局，國民黨總統參選人侯友宜提出重新判定9份民調，但黃珊珊上午召開記者會表示，上週民調專家協商花5個多小時討論，即便請專家再檢視一次民調，只是把彼此的爭執點放大在媒體前，看不到對合作有何幫助。

民眾黨隨後在下午發出採訪通知，黃珊珊將於下午4時前往中選會，代替柯文哲領表，預計於週四或週五登記。

另一方面，藍白陣營共推正副總統人選進度卡關，民眾黨總統參選人柯文哲從19日起連續3天前往獨立參選的郭台銘家中會面，外傳連日低調的郭台銘已萌生退選念頭，將與柯文哲陣營整合。

但郭辦今天在媒體群組宣布，賴佩霞在郭陣營發言人黃士修陪同下於下午1時30分赴中選會領取總統副總統選舉候選人登記申請書，並在現場簡單回應媒體後，隨即離開現場。

領完後面對大批媒體詢問，賴佩霞表示，是把該做的程序做好，並代表郭台銘感謝大家關心。但針對現場媒體詢問是否會參選到底？何時登記？賴佩霞僅笑笑未做任何回應。
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賴佩霞
2024總統大選

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更新時間 : 2023-11-22 22:53 GMT+08:00

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