日本將列管「HHCH大麻軟糖」 食藥署：自用無法可管 輸入、販售最高罰2億

日本近來流行一款「HHCH大麻軟糖」，為一種半合成大麻素衍生物，日本最快自12月2日起全面禁止持有、服用與販售含有HHCH之食品。對此，我國食藥署今（22）日坦承，該成分在國內沒有列入毒品或管制藥品，民眾持有個人自用並不會挨罰，但如果以作為食品原料使用或以食品名義輸入、販售，違者可處分最高2億元罰鍰。

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外媒報導，11月初左右，有5名年齡介於10多歲到 50 多歲的民眾食用含有與大麻成分相似且未被管制的化合物HHCH（hexahydrocannabihexol）的軟糖後身體不適，厚生勞動省麻醉品管制部門於11月17日起針對日本西部一間生產該款軟糖的公司以及東京、大阪的5間銷售軟糖的商店進行調查。台灣日本關係協會秘書長范振國昨（21）日也證實，有接獲旅日國人因食用該種軟糖，出現噁吐、抽搐及昏睡等不適症狀向駐處求救。

針對HHCH大麻軟糖議題，食藥署副署長陳惠芳表示，HHCH（hexahydrocannabihexol）為THC(二級毒品及二級管制藥品)之衍生物，經查食藥署藥證系統，目前無含HHCH成份之藥品許可證，且亦未列管為管制藥品。

至於新興危害物質是否納入毒品或管制藥品？陳惠芳說明，若刑事警察局等查緝機關在國內有查緝到 HHCH，且評估有濫用風險，其會提送法務部毒品審議委員會審議是否列管為毒品，如審議列管為毒品品項後，後續食藥署將提列至管制藥品審議委員會審議，再列為管制藥品管理。

陳惠芳說，含六氫大麻酚(HHCH)之產品，倘未涉屬毒品、管制藥品或藥品管理，目前從國外帶回個人私用仍無法可管，但仍不建議民眾食用。

陳惠芳進一步說明，根據食安法規定，六氫大麻酚(HHCH)及其製品未確認食用安全性前，不得供為食品原料使用，亦不得以食品名義輸入、販售，違者將處新臺幣 6 萬元以上 2 億元以下罰鍰;情節重大者，並得命其歇業、停業一定期間、 廢止其公司、商業、工廠之全部或部分登記事項，或食品業者之登錄;經廢 止登錄者，一年內不得再申請重新登錄。