2023士林官邸菊展 漂流木與竹編藝術烘托菊花之美、商家優惠及限定菊花小物

金秋好時節，又到賞菊時。「2023 士林官邸菊展」將於 11 月 24 日至 12 月 10 日展出，今年以「菊藝生活」為主題，融入知名藝術家的作品，同時串聯周邊 60 家商家，提供觀展民眾多項優惠、限定商品。

台北市公園處指出，今年在主題園區的「花藝仙境」展區，除了規劃水珠漣漪意象花海，還邀請來自花蓮港口部落的地景藝術家撒部．噶照，打造名為「水流」的大型裝置藝術。

撒部．噶照自小生長在秀姑巒溪與太平洋匯流的部落裡，深深體會到「水」對人類文明的形成有重要影響，發想出「水流」的設計理念。主結構由漂流木與竹子兩種材質交織出水的流動。經過時間雕琢的漂流木，每道紋路與刻痕，都敘說記憶，雖已結束身為樹木的生命，卻是另一段嶄新的開始。可柔可剛的竹子則帶有生生不息、引領生命成長的形象。

此外，工業設計背景出身的北投在地竹編藝術家林靖格，在竹編工藝耕耘十多年，走出與傳統技藝師不同的路，為展區妝點了竹編瓢蟲、蜻蜓、一文字菊及酒壺等多樣展件。多層次的編法不僅為作品加分，也讓傳統竹編工藝之美以新的形象嶄新呈現。其中中式庭園「掬酒．菊酒」展區的2.5米高的巨大酒壺，在形體與編法應用上利用了多樣技法，透過雙層製作編織出不同層次的花紋，達成突破性挑戰。

民眾前來賞花時，可於參觀時拍下相關照片，即可參加士林官邸旅客FB粉專舉辦的「菊展藝術家知多少」線上活動，活動時間自 11/24 至 12/03。最大獎將送出向日葵純金項鍊，還有多項精美好好禮。

主辦單位也與周邊店家合作，研發限量的花季紀念品，帶動商圈及觀光。在活動期間到士林夜市或士林周邊商圈消費，出示相關證明，就可在士林官邸內的服務台領取限量好禮。

凹屋咖啡推出香氣十足的「菊展限定凹屋手工餅乾盒」，還有 M PAPA Love’s Kitchen 特製的「菊花可麗露」，喜歡手作的人，還能預約 Cristina Candle 推出的「菊展限定香氛蠟燭手作課程」、Dear Skin 蒂絲手作坊的「水晶樹脂花卉課程」或是 AHM｜ARTS 特別開發的「菊科透明系手繪框課程」。

士林官邸菊展並與特約店家 Cristina Candle 合作，研發製作出菊展以及明年春季花展的花展限定手工皂組，透過獨家製程，製造以菊花、薰衣草、鬱金香及玫瑰花型和氣味的手工皂，只要完成指定活動就可獲得。

詳情可洽活動官網、花 IN 台北官網、士林官邸旅客粉絲團。

2023士林官邸菊展－菊藝生活

地點：士林官邸公園（台北市士林區福林路 60 號）

時間：戶外展區 8:00-18:00／室內展館 8:30-17:00



2023士林官邸菊展（圖／士林官邸旅客臉書粉絲頁）



2023士林官邸菊展－菊花可麗露（圖／士林官邸旅客臉書粉絲頁）