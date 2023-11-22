以色列、哈瑪斯達成協議 停火4天放50人質

以巴衝突出現了突破，在卡達、美國等多方調停下，以色列政府與武裝份子哈瑪斯（Hamas）22 日終於達成協議，以方停火 4 天，換取哈瑪斯釋放 50 名擄至加薩的婦孺人質。

路透社報導，10 月 7 日突襲以色列當天，哈瑪斯據信擄獲了逾 200 名人質。以國總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室說明，50 人將於 4 天停戰中陸續獲釋，每多放 10 人，停火就會再多延一天。目前哈瑪斯僅放了4人。

以方並未說明是否以釋放巴勒斯坦囚犯作為交換，不過一名知情的美方官員透露，以方會釋放 150 人。這是以色列報復反攻行動以來，首次停火，人道援助也能趁此喘息期間送入戰區。衝突迄今已導致加薩走廊 13,300 名百姓喪生。

儘管如此，納坦雅胡堅持，戰爭目標不變，仍是摧毀哈瑪斯，讓所有人質回家，確保加薩再無任何可威脅以色列的實體。

在各方設法促成協議的期間，地面戰火仍酣。加薩的多間醫院已因關鍵物資全面匱缺而無法持續運作，患者在缺乏麻醉的情況下施術，近 30 名新生兒已撤至埃及接受救治。以方宣稱，哈瑪斯以醫院作為掩護，並釋放畫面，醫院院區地底就是盤根錯節的地道。



2023年11月21日，以色列釋出畫面，指控哈瑪斯在加薩最大的西法醫院（Al Shifa）地底打造隧道，圖為地道中一道強化過的門。（圖／路透社via以色列國防軍）



2023年11月19日，以色列釋出畫面，指控哈瑪斯在加薩最大的西法醫院（Al Shifa）地底打造隧道，圖為地道豎井入口。（圖／路透社via以色列國防軍）

