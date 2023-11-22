Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 台灣2024總統立委選舉

民眾黨專家談民調：純市話簡訊有瑕疵、僅供新聞稿無數據 轟國民黨心機重、結果導入荒謬

  210
By 張雅鈞, 台灣英文新聞－記者
2023/11/22 11:01
求真民調公司總經理關智宇今（22）日出席民眾黨記者會還原民調審查結果（圖／截自直播）

求真民調公司總經理關智宇今（22）日出席民眾黨記者會還原民調審查結果（圖／截自直播）

藍白合今（22）日最後時限卻依然各說各話，民眾黨會同兩位民調專家於上午召開記者會，指出９份民調存在問題，包括純市話、手機簡訊民調代表性有瑕疵，藍營提供兩份調僅新聞稿，3比3與6%爭議到底怎麼算。

藍白統計學之爭到了最後關頭仍無解，國民黨總統參選人侯友宜提出重新檢視9份民調。今日民眾黨發言人陳智菡、柯辦競選總幹事黃珊珊會同求真民調公司總經理關智宇、文化大學教授王翔郁親上火線開記者會，柯文哲臨時不出席、撤桌上名牌。

回應排除市話、手機簡訊民調

關智宇回應17日為何主張有3份民調不應該被採計，根據NCC及行政院主計處的調查數據，近年唯手機族比例大幅上漲，至2022年已達51.7%，而家戶電話使用者自2016年迄今已減少近50萬戶，因而只採用市話調查反映部分民眾的意願，所以主張兩份市話民調應排除。

關智宇指出，另一份被排除的是手機簡訊民調，民眾須上網登錄該調查單位網站會員，才能回答問卷，不符合一般民調被動、隨機的調查方式。

王翔郁說明，標準常態分佈是完美型態非真實存在，然而純市話去做民調年輕人比例偏低，如果是純網路民調60歲以上的人變少，因此需要加權修正去符合母體人口分布，從而產生誤差。

藍營兩份民調無數據僅新聞稿

關智宇表示，剩下的6份民調中，有兩份民調僅提供新聞稿，並無原始數據與傳統的交叉分析，質疑「這是要專家檢查新聞稿有無錯字嗎？」

關智宇表示，這９份民調中的瑕疵依然存在，再去檢視是「徒勞無功的」，這也是民眾黨不去檢視這９份民調的原因。

３比３與6%爭議

關智宇指出當天會議上的兩個爭論點是為「要怎麼比」跟「比什麼」。國民黨提出的版本是「侯友宜減柯文哲」或「侯柯配或柯侯配之間互相去減」；民眾黨版本為，「侯柯對柯侯，去減掉主要對手的差距」。

關智宇解釋，民眾黨版本主要參照民進黨初選辦法，總統候選人初選是挑主要對手進行對比式民調。關於3比還是5比1的認知，源頭就是藍白雙方對如何比這件事沒有共識。

所謂6%爭議，關智宇說明，從民眾黨提出的一項民調中，按照國民黨的計算方式，侯友宜減柯文哲，算出來是「-4.3%」，也就是侯柯配會比柯侯配少4.3%，但國民黨代表認為這項民調仍是侯友宜得點，因為該問卷的抽樣誤差是2.9%，所以如果以「抽樣誤差範圍6%」來算，柯文哲沒有贏6%，所以仍算侯獲勝。

國民黨說民眾黨提「正負1.5%誤差」沒常識，關智宇強調會議當天民眾黨根本沒提出此說法，正負誤差1.5%的問卷，樣本數需做到4倍以上也就是4000份，相當耗時費工。更出言質疑國民黨提正負誤差1.5%不知道是「心機重」還是「計算錯誤」把結果導入荒謬。

關智宇重申，6份民調在不讓分的情形下都是柯文哲贏，若讓3%柯侯是3比3。這表示雙方無共識，應當擇期再議。

王翔郁支持民調專家游盈隆、費鴻泰的說法，因此他認為雙方是3比3。他指出雙方爭點是3比3、是用對比還是互比。若用對比則會影響結果。如下圖，柯侯、侯柯都接受的選民約佔60%以上，非侯柯或柯侯不投的大約各10幾20%。

僅支持侯柯配

柯侯、侯柯都接受（約60%以上)

 僅支持柯侯配

王翔郁指出問題在於，非特定組合不投的，會因正副手分配不稱心如意而跑去投賴蕭嗎？他認為，兩端特定組合支持者各10幾百分比，今天在吵讓幾個百分比也不會多過10%，「但你要讓柯文哲讓3%，那可不是3%，那是很多的。」

王翔郁表示，這就是為何民眾黨支持對比，要先減掉賴蕭，再用差異的差異去計算。民進黨用的也是同樣的方式。
藍白合
民調專家
民調結果

相關新聞

【台灣藍白合】國民黨侯友宜：未設定副手 誠意滿滿等柯主席
【台灣藍白合】國民黨侯友宜：未設定副手 誠意滿滿等柯主席
2023/11/21 17:02
【侯柯配沒戲？】柯文哲：用台灣民眾黨總統候選人身分拚戰到底　國民黨這樣回
【侯柯配沒戲？】柯文哲：用台灣民眾黨總統候選人身分拚戰到底　國民黨這樣回
2023/11/19 17:35
【藍白合民調爭議】民調專家「突破盲腸」 游盈隆：只是無謂的爭執
【藍白合民調爭議】民調專家「突破盲腸」 游盈隆：只是無謂的爭執
2023/11/19 10:10
台灣國民黨回擊！柯文哲轟不公平退讓做副手幕僚都哭了　朱立倫親上火線直播
台灣國民黨回擊！柯文哲轟不公平退讓做副手幕僚都哭了　朱立倫親上火線直播
2023/11/18 11:47
台灣總統大選藍白合協商破局？誤差範圍認定零共識
台灣總統大選藍白合協商破局？誤差範圍認定零共識
2023/11/18 10:02

更新時間 : 2023-11-22 14:48 GMT+08:00

最受歡迎

〈時評〉離岸風電國產化 世紀風電、天力離岸甜蜜收成
〈時評〉離岸風電國產化 世紀風電、天力離岸甜蜜收成
【四倍大的悠遊卡】台灣發行巨大經典LOGO造型卡成話題 11/16起小七開放預購
【四倍大的悠遊卡】台灣發行巨大經典LOGO造型卡成話題 11/16起小七開放預購
臭蟲現蹤台北萬華？旅客控訴商旅否認　觀傳局：將會同相關單位稽查
臭蟲現蹤台北萬華？旅客控訴商旅否認　觀傳局：將會同相關單位稽查
【台灣2024大選】國民黨不分區立委名單韓國瑜領軍 18人平均年齡史上最年輕
【台灣2024大選】國民黨不分區立委名單韓國瑜領軍 18人平均年齡史上最年輕
〈時評〉藍白合六點共識　恐怕藏有暗盤交易
〈時評〉藍白合六點共識　恐怕藏有暗盤交易
吃大麻軟糖好嗨？日本最快12/2列管「HHCH類大麻成分」 台人持有、食用當心觸法
吃大麻軟糖好嗨？日本最快12/2列管「HHCH類大麻成分」 台人持有、食用當心觸法
JR東日本大飯店台北 鉑麗安全日餐廳推出「壯世代優惠」用餐六折
JR東日本大飯店台北 鉑麗安全日餐廳推出「壯世代優惠」用餐六折
英國《Time Out》2023 全球最酷 40 街區 台北市中山區入選
英國《Time Out》2023 全球最酷 40 街區 台北市中山區入選
大咖降落台灣！南韓歌手DPR IAN秀冰塊肌宣告巡演　男神陳冠希、關繼威走紅毯帥度爆表
大咖降落台灣！南韓歌手DPR IAN秀冰塊肌宣告巡演　男神陳冠希、關繼威走紅毯帥度爆表
2024 攪動世界風雲的變數 經濟學人：川普復位，再掌白宮
2024 攪動世界風雲的變數 經濟學人：川普復位，再掌白宮