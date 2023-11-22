台北時代寓所三週年！挽袖子做公益、風格酒吧快閃入住驚喜搶先看

台北時代寓所作為希爾頓集團亞太地區首家「Tapestry精選
台北時代寓所總經理林桂玉表示：「
好事一：一日捐血，讓旅行更有意義
11月28日上午10點至下午5點「Give Blood for Love」捐血活動，廣邀到訪旅客和周遭鄰里一起獻上愛心，
好事二：入住獨享限定抽獎，打開旅程小驚喜
凡於12月1日至 12月3日期間入住，現場完成指定任務，即可獲得扭蛋抽獎機會，
好事三：日式清酒吧進駐，穿越時光回到風華時代
台北時代寓所攜手綠芽酒藏打造「綠芽小酒吧」，12月1日起正式
Give Blood for Love
活動時間：2023/11/28（二）10:00~17:00
活動地點：台北時代寓所 戶外植栽區（林森南路7號與林森南路3巷路口）
限量好禮（數量有限，送完為止）
1. 捐血250cc，贈送200元超商禮券 & 美味元氣小禮包
2. 捐血500cc，贈送200元超商禮券 & 美味元氣小禮包，加碼再贈送 星巴克時代寓所門市限定隨行卡
好事成三 週年限定抽獎
活動日期：2023/12/01-12/03
活動內容：現場扭蛋抽獎 & 線上抽獎
活動訊息：活動辦法依台北時代寓所官方公告為主
綠芽小酒吧
營業時間：12/01（五）起每週三至六15:00-22:00
營業地點：台北時代寓所1樓 蝴蝶森林
Happy Hour 每週六 15:00-17:00，以下優惠方案二選一：
1. 飲品買三杯送一杯「一醉百招福 純米大吟釀 金標」。（不含氣泡水，此區飲品以原價計算）
2. 飲品9折及堅果一份。（氣泡水不列入折扣範圍）
房客入住期間即可憑兌換券兌換迎賓飲乙杯，並享飲品 9折優惠。
內用每人低消一杯飲品，用餐時間為1.5小時。
全面禁用外食，恕不接受訂位。
未滿十八歲禁止飲酒；酒後不開車；飲酒過量有害健康。