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台北時代寓所三週年！挽袖子做公益、風格酒吧快閃入住驚喜搶先看

By 台灣英文新聞
2023/11/22 11:00
台北時代寓所《好事成三．週年限定》：從公益活動、入住驚喜到風格酒吧快閃，邀旅客一起迎接三週年！(圖/飯店提供)

台北時代寓所《好事成三．週年限定》：從公益活動、入住驚喜到風格酒吧快閃，邀旅客一起迎接三週年！(圖/飯店提供)

台北時代寓所作為希爾頓集團亞太地區首家「Tapestry精選酒店」，自2020年開幕以來，以鮮明獨特的品牌特色，成為海內外旅客青睞的熱門住宿選擇。為答謝來自各方的厚愛與支持，台北時代寓所獻上三週年感謝祭《好事成三．週年限定》：從公益活動、入住驚喜到風格酒吧快閃，誠邀各位旅客重新定義旅行的意義！

台北時代寓所總經理林桂玉表示：「時代寓所不僅僅提供一個舒適的住宿環境，更透過建立與人和文化的聯繫，為每一位賓客創造獨一無二的旅行體驗。在三週年之際，我們特別安排了一系列慶祝活動，邀請大家透過不同方式在這裡找到屬於自己的幸福時刻！」

好事一：一日捐血，讓旅行更有意義

11月28日上午10點至下午5點「Give Blood for Love」捐血活動，廣邀到訪旅客和周遭鄰里一起獻上愛心，為生命助力。台北時代寓所致力於向客人傳播熱情好客的光芒和溫暖，希望能夠將這種光芒延伸到所在的城市，提供更好的生活、工作和旅行服務，創造積極正面的社會影響力。

好事二：入住獨享限定抽獎，打開旅程小驚喜

凡於12月1日至 12月3日期間入住，現場完成指定任務，即可獲得扭蛋抽獎機會，每日高達100個時代寓所專屬商品。未能親臨的旅客也可透過線上同樂，參與台北時代寓所粉絲專頁活動，無論身在何處，都有機會獲得時代套房住宿券和多項限定好禮。

好事三：日式清酒吧進駐，穿越時光回到風華時代

台北時代寓所攜手綠芽酒藏打造「綠芽小酒吧」，12月1日起正式進駐飯店一樓。台北時代寓所坐落於中正區幸福里（日治時代劃為幸町），回溯這個地區的歷史，在200年前曾是一大片的樟木林，1895年起開始作為日治時期重要兵器倉庫、鐵工廠、學校和高階軍官宿舍。本次台北時代寓所以獨特的日本酒文化與所在地連結，邀請旅客一同探尋故事的軌跡，在微醺之間懷想過往的人文情懷。

Give Blood for Love

活動時間：2023/11/28（二）10:00~17:00
活動地點：台北時代寓所 戶外植栽區（林森南路7號與林森南路3巷路口）
限量好禮（數量有限，送完為止）
1. 捐血250cc，贈送200元超商禮券 & 美味元氣小禮包
2. 捐血500cc，贈送200元超商禮券 & 美味元氣小禮包，加碼再贈送 星巴克時代寓所門市限定隨行卡

好事成三 週年限定抽獎

活動日期：2023/12/01-12/03
活動內容：現場扭蛋抽獎 & 線上抽獎
活動訊息：活動辦法依台北時代寓所官方公告為主

綠芽小酒吧

營業時間：12/01（五）起每週三至六15:00-22:00
營業地點：台北時代寓所1樓 蝴蝶森林
Happy Hour 每週六 15:00-17:00，以下優惠方案二選一：
1. 飲品買三杯送一杯「一醉百招福 純米大吟釀 金標」。（不含氣泡水，此區飲品以原價計算）
2. 飲品9折及堅果一份。（氣泡水不列入折扣範圍）
房客入住期間即可憑兌換券兌換迎賓飲乙杯，並享飲品 9折優惠。
內用每人低消一杯飲品，用餐時間為1.5小時。
全面禁用外食，恕不接受訂位。
未滿十八歲禁止飲酒；酒後不開車；飲酒過量有害健康。
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