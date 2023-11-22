台北時代寓所三週年！挽袖子做公益、風格酒吧快閃入住驚喜搶先看

台北時代寓所作為希爾頓集團亞太地區首家「Tapestry精選 酒店」，自2020年開幕以來，以鮮明獨特的品牌特色， 成為海內外旅客青睞的熱門住宿選擇。 為答謝來自各方的厚愛與支持，台北時代寓所獻上三週年感謝祭《 好事成三．週年限定》：從公益活動、入住驚喜到風格酒吧快閃， 誠邀各位旅客重新定義旅行的意義！

台北時代寓所總經理林桂玉表示：「 時代寓所不僅僅提供一個舒適的住宿環境， 更透過建立與人和文化的聯繫， 為每一位賓客創造獨一無二的旅行體驗。在三週年之際， 我們特別安排了一系列慶祝活動， 邀請大家透過不同方式在這裡找到屬於自己的幸福時刻！」

好事一：一日捐血，讓旅行更有意義

11月28日上午10點至下午5點「Give Blood for Love」捐血活動，廣邀到訪旅客和周遭鄰里一起獻上愛心， 為生命助力。 台北時代寓所致力於向客人傳播熱情好客的光芒和溫暖， 希望能夠將這種光芒延伸到所在的城市，提供更好的生活、 工作和旅行服務，創造積極正面的社會影響力。

好事二：入住獨享限定抽獎，打開旅程小驚喜

凡於12月1日至 12月3日期間入住，現場完成指定任務，即可獲得扭蛋抽獎機會， 每日高達100個時代寓所專屬商品。 未能親臨的旅客也可透過線上同樂， 參與台北時代寓所粉絲專頁活動，無論身在何處， 都有機會獲得時代套房住宿券和多項限定好禮。

好事三：日式清酒吧進駐，穿越時光回到風華時代

台北時代寓所攜手綠芽酒藏打造「綠芽小酒吧」，12月1日起正式 進駐飯店一樓。台北時代寓所坐落於中正區幸福里（ 日治時代劃為幸町），回溯這個地區的歷史，在200年前曾是一大 片的樟木林，1895年起開始作為日治時期重要兵器倉庫、 鐵工廠、學校和高階軍官宿舍。 本次台北時代寓所以獨特的日本酒文化與所在地連結， 邀請旅客一同探尋故事的軌跡，在微醺之間懷想過往的人文情懷。

Give Blood for Love

活動時間：2023/11/28（二）10:00~17:00

活動地點：台北時代寓所 戶外植栽區（林森南路7號與林森南路3巷路口）

限量好禮（數量有限，送完為止）

1. 捐血250cc，贈送200元超商禮券 & 美味元氣小禮包

2. 捐血500cc，贈送200元超商禮券 & 美味元氣小禮包，加碼再贈送 星巴克時代寓所門市限定隨行卡

好事成三 週年限定抽獎

活動日期：2023/12/01-12/03

活動內容：現場扭蛋抽獎 & 線上抽獎

活動訊息：活動辦法依台北時代寓所官方公告為主

綠芽小酒吧

營業時間：12/01（五）起每週三至六15:00-22:00

營業地點：台北時代寓所1樓 蝴蝶森林

Happy Hour 每週六 15:00-17:00，以下優惠方案二選一：

1. 飲品買三杯送一杯「一醉百招福 純米大吟釀 金標」。（不含氣泡水，此區飲品以原價計算）

2. 飲品9折及堅果一份。（氣泡水不列入折扣範圍）

房客入住期間即可憑兌換券兌換迎賓飲乙杯，並享飲品 9折優惠。

內用每人低消一杯飲品，用餐時間為1.5小時。

全面禁用外食，恕不接受訂位。

未滿十八歲禁止飲酒；酒後不開車；飲酒過量有害健康。