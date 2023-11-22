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娛樂性大麻會成癮 精神科醫:恐導致憂鬱、躁鬱、思覺失調症等

By 醫藥組, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/22 09:49
大麻示意圖。（圖／pixabay）

大麻示意圖。（圖／pixabay）

據歷史記載，早在千年前就有人類使用大麻的紀錄。大麻在醫療上可以治療某些頑固型癲癇、為惡體質的病患增加食慾等等，也就是所謂的醫療用大麻，由醫師審慎評估必要性之後開立給病患使用。然在，在大麻使用人口中，卻以娛樂用大麻佔多數。

台北市立聯合醫院松德院區成癮防治科醫師侯育琪說，娛樂用大麻可能可以暫時帶給使用者一些正向的感受，好比開心、放鬆以及愛用者所說的good trip。但在醫療現場以及近幾年國際研究的成果不斷發現長期使用大麻所帶來的壞處，好比麻駕、大麻成癮、或演變成思覺失調症。對於這些人而言，大麻所造成的負面影響早已遠遠超過其所帶來的娛樂效果，但往往使用者未能及早發現。

侯育琪指出，以醫學的觀點來說，大麻成癮者可能出現以下狀況：用量越來越多、對大麻有強烈渴求的感覺、難以繼續擔任本來的學業或是職業角色、對使用大麻以外的事情不再有興趣、在退藥的時候出現戒斷症狀（例如緊張焦慮、情緒低落、失眠、胃口變差、頭痛、腹痛）、出現精神病症狀（如妄想）等等。

近幾年來，大麻相關議題在台灣又掀起流行，哈們、420甚至變成新潮的口號，各式各樣的大麻愛用KOL會在社群媒體、YouTube、Podcast上面給予“學弟妹”指導或是上傳使用的紀錄影片。另一方面，隨著泰國將大麻合法化，近年特地去泰國吸食大麻的台灣人越來越多，甚至網路上就可以看到出國使用的心得。

侯育琪說，出國旅遊難免會想嘗試新鮮事物，但身為成癮科醫師，對於那些未曾使用但已經準備要去大麻合法化國家做嘗試的「麻瓜」，還是必須提醒，大麻是具有成癮性的精神活性物質，且研究也發現使用大麻有可能導致憂鬱、躁鬱或思覺失調症等精神疾病。如使用者發現自己有成癮傾向，請尋求協助。國內有多家指定藥癮治療機構，衛福部亦有推動「藥癮治療者就醫費用補助方案」協助有需求的民眾使用。

侯育琪最後仍要再次提醒，台灣的毒品危害防制條例目前仍將大麻列於第二級毒品，違者需要負擔相對應的法律處置，使用者應特別注意，避免惹上大麻煩變成bad trip。
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