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洗澡無法感受水溫冷熱　就醫竟是腦幹中風

By 健康醫療網／記者張慈恩報導, 健康醫療網
2023/11/21 21:00
洗澡無法感受水溫冷熱　就醫竟是腦幹中風

洗澡無法感受水溫冷熱　就醫竟是腦幹中風

【健康醫療網／記者張慈恩報導】50歲詹姓貨車司機，日前凌晨下班回家時，想用熱水澡洗掉一天的疲憊，但左手感覺不太到溫度，原以為是太累而不以為意，隔天一覺起來發現兩邊臉的感覺不同，覺得左臉刺刺麻麻的，感到不對勁而至急診就醫，聽到詹先生的主訴，醫師說這恐是腦中風，讓他住院安排進一步檢查，確診為急性梗塞性腦中風，所幸發現得早，經口服抗血小板藥物並搭配復健治療，約一周內便大幅改善並出院返家。

確診腦幹中風　嚴重生命危險

衛生福利部南投醫院神經內科鄭耕兆醫師表示，患者兩側的肌力正常，不過有出現感覺缺失(如身體兩邊對觸覺、痛覺及溫度的敏感度不一樣)、吞嚥問題(如喝水會嗆到)等症狀，且右側眼瞼下垂，經接受腦部核磁共振檢查後，確診是腦幹中風。

鄭耕兆醫師說，患者本身有高血壓，是腦中風的危險因子之一。他血管梗塞的部位在右側延腦處，延腦是腦幹的一部份，主要控制心跳、呼吸和血壓，因此當延腦受損時，可能會造成生命威脅。

養成良好生活習慣　疑似中風症狀快送醫

依據衛生福利部111年國人十大死因統計，腦血管疾病是十大死因第五位，腦中風來得突然，且嚴重可能致殘，造成整個家庭的壓力。鄭耕兆醫師提醒，要養成良好生活習慣，若有高血壓、高血糖、高血脂或心臟病等慢性疾病者應依照醫囑按時回診及服藥，當有疑似中風之症狀一定要提高警覺，盡快送醫，把握黃金治療時間。

【延伸閱讀】

長期使用阿斯匹靈預防腦中風有風險？ 醫師警告這幾種情況都是副作用

為何膽固醇正常醫生仍建議吃藥？　一次了解血脂數值、治療目標評估方法！


資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59945
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更新時間 : 2023-11-24 21:36 GMT+08:00

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