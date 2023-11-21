台英ETP談判將有進展、英駐台代表談卡麥隆回歸：中國不容忽視將謹慎應對

英國在台辦事處今（21）日舉辦媒體茶敘，聚焦台英「貿易夥伴關係協議」進，證實後續３項議題談判將分別簽訂協定；至於英國前首相卡麥隆出任外相，關於英國前首相卡麥隆出任外相，英國在台辦事處代表鄧元翰表示，英國將會確保認真審視與中國的關係，也強調與中國攜手應對全球挑戰的同時，若遭遇中國脅迫或意圖製造依賴關係也會予以回擊。

台英ETP進程

台灣與英國本（11）月8日簽署「提升貿易夥伴關係協議」（ETP Arrangement），並將鎖定數位貿易、投資、再生能源與淨零碳排等議題展開談判。今天英國在台辦公室指出，雙邊後續將就上述３項議題談判內容分別另行簽訂協定。

英國在台辦事處代表鄧元翰（John Dennis）今日在致詞中表示，英國在台辦事處成立滿 30 週年，象徵台英關係強健且持久。民主和人權的共同價值觀是支撐此關係的基礎。經貿方面，台英ETP是雙方提升貿易關係關鍵的下一步，也是雙邊貿易關係的重要時刻，也是一種嶄新且創新的貿易協議形式，強而有力地展現了台英雙方發展並深化互利關係的承諾。

鄧元翰指出，未來ETP談判的３項領域，都為台灣和英國企業提供重大商機，將確保台英未來的貿易關係奠定在合宜的基礎，並為企業投資提供進一步信心。

卡麥隆掌外交：將認真審視與中關係

英國蘇納克（Rishi Sunak）政府上週經歷內閣重組，因脫歐引咎辭職的前英國首相卡麥隆（David Cameron）重返政府，成為新任外交大臣，卡麥隆執政期間外交路線採親中立場，引發外界揣測英國印太區域策略及台海議題政策是否生變。

鄧元翰今日特別提出，卡麥隆已明確表示他對印太區域與中國相關問題的態度，即試著與更具侵略性的中國建立關係是項真正的挑戰。英國將會確保認真的審視與中國的關係，具必要的堅定性、保護與安全感，並在在可能的情形下保持可行性。正如前任外相所言，中國對國際秩序構成了劃時代的挑戰。

鄧元翰也提出，英國也願意與中國政府攜手共同應對如氣候變遷、AI等全球挑戰，但也強調，「倘若中國試圖脅迫或製造依賴關係，我們也會予以回擊。」

鄧元翰表示，中國不容忽視，必須絕對清醒的認知這一點，「在與中國的接觸中，必須保護自己，保護我們的關係，保護我們的民主，保護我們的國內經濟，」這也與英國一貫的做法一致。

台英淨零轉型、科技、教育合作成果

鄧元翰談及，在淨零轉型方面，台英共享 2050 年淨零碳排目標。英國的專業實力正幫助台灣充實碳定價、公正轉型、離岸風電等方面的新政策。在此基礎上，英國的研究單位和企業界正透過創新能源科技開發方面的強健夥伴關係，以及在台灣建立的完善英國再生能源供應鏈，幫助加速台灣實現氣候目標。

關於英國和台灣的科技合作，鄧元翰回溯今年 9 月國際半導體展（SEMICON Taiwan）首度推出的英國館，19 家英國企業展示英國在化合物半導體、設計和矽智財方面的專業實力； 2023 年亞洲生技大會（Bio Asia-Taiwan）英國館，則展現英國在生物科技、數位醫療和醫療保健方面的強項。以及今年啟動了與台灣的第一項創新研發合作計畫，雙邊主責機構分別是英國創新局（Innovative UK）和經濟部產業技術司，將在近期內公布第一輪計畫結果，明年也會再度徵案。

文教方面，鄧元翰分享第一個台英大學聯盟「台英高等教育聯盟（Taiwan-UK University Consortium）」於（20））日在愛丁堡（Edinburgh）成立。台英共8所領先高等教育機構矢言，發展學術合作並應對全球挑戰。