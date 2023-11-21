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與人打交道的藝術 高EQ的人交談時絕不會做的8件事

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/21 17:52
聊天示意圖（圖／Unsplash_Brooke Cagle）

聊天示意圖（圖／Unsplash_Brooke Cagle）

有人的地方就有江湖。生而為人，有時情商（EQ）高比智商（IQ）高還容易在社會生存。研究情商長達 20 年的專家 Harvey Deutschendorf，最近在 CNBC 撰文，分享了他的觀察。高 EQ 的人，懂得察言觀色，在與人交談時，絕對會避開八大禁忌。

  • 焦點不會只擺在自己身上。

人人都想被認可，都有自我驕傲的點。真心做到這點，必能留下好印象。

  • 不會將自己的想法強加於他人身上。

與人爭吵或讓人覺得「被強」時，對方自會燃起防衛心，築起一道高牆。若想說服人，如此絕對無功而返。請對方暢談己見，退到聆聽的位置，可讓對方覺得情況都在他的掌控之中。

  • 不會說出「這不是我的責任」這種話。

優異的員工不會因事情不屬於分內之事，就坐視不管。他們會願意花時間，貢獻一己之力，想辦法協助組織解決問題。

  • 不會浪費時間在不值得的人身上。

心智強大、自我覺察力強的人，會與正向思考的人往來，彼此有著共同的目標與志向。他們會彼此支持，慶祝各自的成就。負面的人，只會耗盡你的能量。與這種人交際時，最好屏蔽雜音，減少互動。

  • 聆聽他人說話時，絕不會分心。

若與人談話時，卻發現他漫不經心，眼睛亂飄，東看西看看手錶，是否會感到自己不受重視？記住，對方說話時，要讓對方覺得你有在聽，面朝著他他、帶著微笑、適度目光接觸。

  • 不會忘記細節。

初次見面時，記得在對話中不時提到對方的名字。記住重要的事情，如對方伴侶、孩子、寵物的名字，或喜好的度假景點。下次再見面時，若能提及這些細節，將是大大加分。

隨著彼此的關係深化，可註記重要的日期，如對方的生日、周年紀念等，屆時便可寄送卡片或致電恭賀。

  • 避開冒犯或低級的笑話。

簡而言之，若笑話可能冒犯人，就別說。這是最快讓人「冷掉」的 NG 行為，畢竟這洩露了你的白目與敏感度高度不足。

  • 不會滔滔不絕講個沒完。

情商高的人，會聆聽，會審時度勢，會適時詢問問題，讓對方有機會好好表達意見，方能得知對方的感受。對的時候問對的問題，或能展開更多有意義的對話。
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更新時間 : 2023-11-21 22:34 GMT+08:00

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