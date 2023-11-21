Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 韓流.時尚生活

GD終於洗刷冤屈？毛髮、指甲毒品檢測結果皆呈陰性

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/21 17:42
BIGBANG隊長GD權志龍11月6日主動前往仁川警察廳毒品犯罪科接受調查（圖／路透社KIM HONG-JI）

BIGBANG隊長GD權志龍11月6日主動前往仁川警察廳毒品犯罪科接受調查（圖／路透社KIM HONG-JI）

南韓團體BIGBANG隊長G-Dragon（GD，權志龍）捲吸毒風波，昨日毛髮檢驗結果出爐為陰性，今（21）日再傳出手腳指甲檢驗也為陰性，讓粉絲們鬆了一口氣。

GD在警方尚未傳喚的情況下，於本月6日主動前往仁川警察廳毒品犯罪科接受調查，當時警方對GD進行了簡易毒品測試，檢驗結果為陰性，警方也追加採集了GD的毛髮及手、腳指甲，並委託國立科學調查研究院進行精密鑑定。

據悉，簡易測試可確認5～10天內是否吸毒，頭髮根據長度，可確認約1年左右是否吸毒，指甲則是可驗出5至6個月前，是否吸食冰毒或搖頭丸等毒品。而GD無論是簡易毒品測試、毛髮及手腳指甲的精密鑑定，毒品反應皆呈陰性。

韓媒報導指出，警方最初是在調查首爾江南區某會員制娛樂場所的毒品案件時，因該娛樂場所女室長提出GD疑似在該場所吸毒，而開始著手調查GD，但除了室長的陳述外，警方並未掌握到其他關鍵證據。

本月13日，警察國家搜查本部（國搜本）在例行座談會被問及GD案件時，國搜本也承認僅以女室長的陳述開始進行調查，無掌握到明確物證，國搜本表示，調查對象陳述出他人的犯罪情形時應進行確認，才進行了立案前的調查。

國搜本也表示，毒品犯罪調查不僅根據毒品鑑定結果，還要綜合相關人士的陳述、取證資料等來判斷是否有嫌疑，不可只因毒品簡易測試為陰性就斷定這是無理的調查。

而繼簡易毒品測試後，精密鑑定也顯示陰性，警方是否能掌握其他GD吸毒的證據，擺脫「因無理調查損害藝人形象」的批評備受關注。
南韓
韓團
BIGBANG
GD
權志龍
G-Dragon
毒品

相關新聞

BLACKPINK將不解散？韓媒曝持續以團體活動、已有2人續約
BLACKPINK將不解散？韓媒曝持續以團體活動、已有2人續約
2023/11/20 16:45
2024 攪動世界風雲的變數 經濟學人：川普復位，再掌白宮
2024 攪動世界風雲的變數 經濟學人：川普復位，再掌白宮
2023/11/20 10:17
無碳燃料新貴 日本、南韓攜手打造氫氨供應鏈
無碳燃料新貴 日本、南韓攜手打造氫氨供應鏈
2023/11/10 19:03
全身除毛遭南韓警方疑湮滅證據　GD：平常就有在除毛
全身除毛遭南韓警方疑湮滅證據　GD：平常就有在除毛
2023/11/10 17:48
對南韓足球選手孫興慜種族歧視　英國球迷遭判罰金並禁看3年球賽
對南韓足球選手孫興慜種族歧視　英國球迷遭判罰金並禁看3年球賽
2023/11/09 16:47

更新時間 : 2023-11-21 22:33 GMT+08:00

最受歡迎

〈時評〉離岸風電國產化 世紀風電、天力離岸甜蜜收成
〈時評〉離岸風電國產化 世紀風電、天力離岸甜蜜收成
【台灣2024大選】國民黨不分區立委名單韓國瑜領軍 18人平均年齡史上最年輕
【台灣2024大選】國民黨不分區立委名單韓國瑜領軍 18人平均年齡史上最年輕
【四倍大的悠遊卡】台灣發行巨大經典LOGO造型卡成話題 11/16起小七開放預購
【四倍大的悠遊卡】台灣發行巨大經典LOGO造型卡成話題 11/16起小七開放預購
臭蟲現蹤台北萬華？旅客控訴商旅否認　觀傳局：將會同相關單位稽查
臭蟲現蹤台北萬華？旅客控訴商旅否認　觀傳局：將會同相關單位稽查
〈時評〉藍白合六點共識　恐怕藏有暗盤交易
〈時評〉藍白合六點共識　恐怕藏有暗盤交易
【藍白合命懸一線】民眾黨19日誓師大會照辦　但「不公布」副手與不分區名單
【藍白合命懸一線】民眾黨19日誓師大會照辦　但「不公布」副手與不分區名單
【藍白合民調爭議】民調專家「突破盲腸」 游盈隆：只是無謂的爭執
【藍白合民調爭議】民調專家「突破盲腸」 游盈隆：只是無謂的爭執
【更新】「台灣壓克力之父」許文龍去世　提琴收藏量傲視全球•奇美博物館曾登CNN版面
【更新】「台灣壓克力之父」許文龍去世　提琴收藏量傲視全球•奇美博物館曾登CNN版面
JR東日本大飯店台北 鉑麗安全日餐廳推出「壯世代優惠」用餐六折
JR東日本大飯店台北 鉑麗安全日餐廳推出「壯世代優惠」用餐六折
環球小姐出爐！尼加拉瓜模特、主持人Sheynnis Palacios摘冠
環球小姐出爐！尼加拉瓜模特、主持人Sheynnis Palacios摘冠