GD終於洗刷冤屈？毛髮、指甲毒品檢測結果皆呈陰性

南韓團體BIGBANG隊長G-Dragon（GD，權志龍）捲吸毒風波，昨日毛髮檢驗結果出爐為陰性，今（21）日再傳出手腳指甲檢驗也為陰性，讓粉絲們鬆了一口氣。

GD在警方尚未傳喚的情況下，於本月6日主動前往仁川警察廳毒品犯罪科接受調查，當時警方對GD進行了簡易毒品測試，檢驗結果為陰性，警方也追加採集了GD的毛髮及手、腳指甲，並委託國立科學調查研究院進行精密鑑定。

據悉，簡易測試可確認5～10天內是否吸毒，頭髮根據長度，可確認約1年左右是否吸毒，指甲則是可驗出5至6個月前，是否吸食冰毒或搖頭丸等毒品。而GD無論是簡易毒品測試、毛髮及手腳指甲的精密鑑定，毒品反應皆呈陰性。

韓媒報導指出，警方最初是在調查首爾江南區某會員制娛樂場所的毒品案件時，因該娛樂場所女室長提出GD疑似在該場所吸毒，而開始著手調查GD，但除了室長的陳述外，警方並未掌握到其他關鍵證據。

本月13日，警察國家搜查本部（國搜本）在例行座談會被問及GD案件時，國搜本也承認僅以女室長的陳述開始進行調查，無掌握到明確物證，國搜本表示，調查對象陳述出他人的犯罪情形時應進行確認，才進行了立案前的調查。

國搜本也表示，毒品犯罪調查不僅根據毒品鑑定結果，還要綜合相關人士的陳述、取證資料等來判斷是否有嫌疑，不可只因毒品簡易測試為陰性就斷定這是無理的調查。

而繼簡易毒品測試後，精密鑑定也顯示陰性，警方是否能掌握其他GD吸毒的證據，擺脫「因無理調查損害藝人形象」的批評備受關注。