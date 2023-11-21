中華電信榮獲國際權威SPEEDTEST®認證5G三冠王

中華電信行動網路再獲國際肯定！繼今年7月獲得OPENSIGNAL台灣5G遊戲體驗、5G網速、5G涵蓋第一名大獎肯定後，SPEEDTEST®2023年11月公布台灣行動量測報告，中華電信一舉獨獲「5G遊戲體驗第一」、「5G網速第一」、「5G涵蓋第一」等多項殊榮，是國內唯一榮獲2個國際權威機構認證的5G遊戲體驗、5G網速、5G涵蓋三冠王，再次驗證中華電信的行動品質、涵蓋及網速是台灣NO.1。
SPEEDTEST®首次發布台灣「遊戲體驗」評比報告，其指標係蒐集全台各地近50萬手機回報分析結果，SPEEDTEST®認證5G遊戲體驗成績『中華電信獨獲第一』，代表中華電信用戶在全台可享用最流暢的5G遊戲體驗！無論在台灣的都會區、偏郊區、離島、偏鄉等，都歡迎民眾來體驗中華電信第一名的5G行動遊戲品質！
「5G網速」部分，中華電信自2021~2023連續三年獲得SPEEDTEST®全台5G網速第一，無論是5G下載或5G上傳網速皆是全台之冠！中華電信運用台灣最大3.5GHz的5G連續頻寬及用心於以客戶為中心的建設，讓中華電信用戶盡情享受5G飆網、追劇樂趣。
SPEEDTEST®本次「行動網路涵蓋」報告指出，中華電信為全台整體行動涵蓋冠軍，並特別提出中華電信有別於其他電信公司在全台368個鄉鎮可提供廣泛的5G行動網路服務。充分驗證中華電信持續建設全台最綿密且最廣涵蓋的行動網路，更代表中華電信用戶在全台可使用行動電話的地理區域面積最廣！
中華電信郭水義董事長表示：「中華電信積極投入研發最新電信技術，參與國際電信組織並偕同擘畫行動標準，引領台灣電信導入最新技術，致力提供用戶最棒的行動服務體驗。」
中華電信網路技術分公司簡志誠總經理表示：「中華電信已多次榮獲國際評比權威機構肯定，此次再榮獲SPEEDTEST®台灣「5G遊戲體驗第一」、「5G網速第一」、「5G涵蓋第一」等多項殊榮，充分驗證中華電信絕對是全台5G第一名！」
中華電信持續秉持「永遠走在最前面」的品牌精神，以廣、深、厚三個面向來建設5G網路，充分運用全台最大主流頻寬資源優勢，行動網路涵蓋、速度與服務品質續領先，中華電信絕對是客戶第一和最佳選擇！