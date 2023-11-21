中華電信榮獲國際權威SPEEDTEST®認證5G三冠王

中華電信行動網路再獲國際肯定！ 繼今年7月獲得OPENSIGNAL台灣5G遊戲體驗、 5G網速、5G涵蓋第一名大獎肯定後，SPEEDTEST®20 23年11月公布台灣行動量測報告，中華電信一舉獨獲「 5G遊戲體驗第一」、「5G網速第一」、「5G涵蓋第一」 等多項殊榮， 是國內唯一榮獲2個國際權威機構認證的5G遊戲體驗、5G網速、 5G涵蓋三冠王，再次驗證中華電信的行動品質、 涵蓋及網速是台灣NO.1。

SPEEDTEST®首次發布台灣「遊戲體驗」評比報告， 其指標係蒐集全台各地近50萬手機回報分析結果， SPEEDTEST®認證5G遊戲體驗成績『中華電信獨獲第一』 ，代表中華電信用戶在全台可享用最流暢的5G遊戲體驗！ 無論在台灣的都會區、偏郊區、離島、偏鄉等， 都歡迎民眾來體驗中華電信第一名的5G行動遊戲品質！

「5G網速」部分，中華電信自2021~ 2023連續三年獲得SPEEDTEST®全台5G網速第一， 無論是5G下載或5G上傳網速皆是全台之冠！ 中華電信運用台灣最大3. 5GHz的5G連續頻寬及用心於以客戶為中心的建設， 讓中華電信用戶盡情享受5G飆網、追劇樂趣。

SPEEDTEST®本次「行動網路涵蓋」報告指出， 中華電信為全台整體行動涵蓋冠軍， 並特別提出中華電信有別於其他電信公司在全台368個鄉鎮可提供 廣泛的5G行動網路服務。充分驗證中華電信持續建設全台最綿密且 最廣涵蓋的行動網路，更代表中華電信用戶在全台可使用行動電話的 地理區域面積最廣！

中華電信郭水義董事長表示：「 中華電信積極投入研發最新電信技術， 參與國際電信組織並偕同擘畫行動標準， 引領台灣電信導入最新技術，致力提供用戶最棒的行動服務體驗。」

中華電信網路技術分公司簡志誠總經理表示：「 中華電信已多次榮獲國際評比權威機構肯定， 此次再榮獲SPEEDTEST®台灣「5G遊戲體驗第一」、「 5G網速第一」、「5G涵蓋第一」等多項殊榮， 充分驗證中華電信絕對是全台5G第一名！」

中華電信持續秉持「永遠走在最前面」的品牌精神，以廣、深、 厚三個面向來建設5G網路，充分運用全台最大主流頻寬資源優勢， 行動網路涵蓋、速度與服務品質續領先， 中華電信絕對是客戶第一和最佳選擇！