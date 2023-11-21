Better Environment Better Life! 逾千名全球學生相約2024齊聚新北

新北市今(21)日辦理「2023年新北市國際永續 環境責任承諾倡議記者會」， 逾千名新北市及全球學生以實體及線上方式共同參與論壇，並發起「 承諾Commitment、創造Creation、分享Shar ing、行動Action, CCSA」全球合作行動承諾倡議， 記者會當日邀請教育局張明文局長與各代表學校學生共同宣誓承諾倡 議「Better Environment, Better Life!」

教育局表示，本次倡議由新北市6所高中職擔任五大洲全球夥伴的主 責學校，並與10所國中小共組「全球跨界合作聯盟」，結合國際教 育實質內涵及SDGs永續發展議題，以跨學制策略聯盟的方式， 共同攜手推動維護地球的全球公民責任，促進與國際姊妹校師生的跨 國交流，並向「2030校校有國際姊妹校」的目標邁進。

主責大洋洲的瑞芳高工三年級陳禹帆同學說，「瑞芳山河海」 行動方案扣合SDGs11-永續城鄉，從瑞芳的礦業文化出發， 結合猴硐文史館一起重現礦工便當，用紅燒腩排的「吃骨」 象徵礦工刻苦耐勞的精神； 瑞芳國小則藉由老礦工爺爺現身說法採礦的過程與礦災故事， 製作成閱讀繪本故事，娓娓道出當年礦坑生活及瑞芳小鎮的發展； 瑞芳國中利用瓶中燈掏金課程，體驗與實作在地文化場域。 未來將與同樣擁有豐富礦產的西澳姊妹校， 攜手共同參與暨在地又國際的行動方案，跨國共學促進永續城鄉。

主責歐洲的永平高中二年級同學李致葳表示， 和德國文特瑞德中學一同承諾為SDGs11-永續城鄉盡一己之力 的倡議行動，不僅拓展自己的國際視野且意義非凡!此外， 結合永平國小共同探究中和在地瓦磘溝與城市發展的問題， 既有創意又具發展性；策略聯盟福和國中黃湲湲同學則說， 在節能減碳議題上，原本對於舊衣改造再利用的快時尚沒有概念， 藉由這次方案更理解快時尚如何影響城鄉環境， 了解永續發展的重要性！

參與美洲For Better Life議題聯盟學校的江翠國小五年級黃丞佑同學說， 氣候變遷引發的高溫、洪水、 乾旱等災害已嚴重損害全球糧食供應與儲備能力， 省思當我們因營養午餐不夠美味而浪費時， 國際上可能有其他貧困地區的孩子正處於挨餓； 於是學校帶領我們展開在學校菜園種植有機蔬菜的行動，從播種、 灌溉到最後施肥、採收，再嘗試設計低碳營養午餐菜單， 並仔細估算碳排量，將碳足跡最小化，用在地食材做出美味、健康、 低碳的料理，實踐SDGs12-節能減碳、永續消費的目標， 非常有成就感!

總召學校中和高中校長劉淑芬表示，本市16所高國中小跨校聯盟 ，與五大洲國際姊妹校發揮大手牽小手的力量，結合SDGs永續發 展議題進行國際議題探究，鼓勵團隊合作、公民參與、創造分享、 行動實踐，培養青年學子具有在地關懷及國際競合力；主責非洲的樟 樹國際實中校長陳浩然表示，要成為全球公民不僅要有想法， 還必須有行動，加上熱忱、創意和行動力，結合SDGs目標， 激勵學生發揮創意和團隊合作的精神，實踐全球公民責任， 期待拓展學生的國際視野，培育胸懷世界的全球公民。

教育局表示，透過與國際夥伴線上共學培養跨國教學合作的能力， 發展全球議題的解決方案，預計2024年與五大洲國際姊妹校相約 齊聚新北，共同展現行動成果， 促進全球國際交流及強化師生雙語能力，共同培育具備數位、 全球及國際素養的未來人才。

Better Environment, Better Life承諾倡議宣示。（圖／新北市教育局）

Better Environment, Better Life承諾倡議宣示代表合影。（圖／新北市教育局）