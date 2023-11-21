板橋農會捐贈復康巴士給新北市政府　邱敬斌：不僅營運績效 公益也跑第一

全國農會營運績效第一名的板橋農會， 於21日由理事長郭進源帶領常務監事郭宏政、 總幹事郭淑敏及全體理監事，共同捐贈一輛復康巴士給新北市政府， 由秘書長邱敬斌代表受贈。

邱敬斌表示， 板橋農會不僅營運績效全國第一，行善公益也是跑第一， 歷年來捐贈救護車、醫療車給市府，在疫情嚴峻期間， 還響應侯友宜市長好日子愛心大平台的號召， 捐贈防疫基金100萬元，添購防疫物資，以保護市民。

郭進源是位成功的企業家，曾以文傑建設公司和母親、 太太等人名義捐贈過9輛復康巴士；在擔任警察之友會理事長期間， 帶領民間力量，做警察的後盾，與警察局共同捍衛新北市的治安， 非常受地方敬重。

郭進源表示，板橋農會的營運績效，被評為全國第一， 基於取之於社會、用之於社會的理念和精神，只要地方有需求， 板農絕對義不容辭，會全力以赴，過去已捐贈過救護車、醫療車等， 這次的捐贈活動，也是全體理監事均出動，一方面是團結， 另方面拋磚引玉，各縣市農會也都可以回饋地方。

邱敬斌表示，去年新北市復康巴士的服務營運有61萬人次， 今年因疫情解封，身障朋友或失能長輩使用復康巴士就醫、復健， 或就學就業、社會參與活動增加， 截至10月底服務人次已高達102萬人次。

邱敬斌也提到，基於共同生活圈的理念， 現在新北市的復康巴士營運範圍已擴大到基隆、台北、桃園等， 只要起訖點有一端位於新北市，即能預約車輛使用，非常方便。