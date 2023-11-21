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板橋凱撒x L'OCCITANE歐舒丹　「冬季醉暖保養守則」住房專案每晚5,000元

By 台灣英文新聞
2023/11/21 16:55
凱撒飯店聖誕戶外燈飾。（圖／板橋凱撒）
豪華客房雙床房。（圖／板橋凱撒）
「冬季醉暖保養守則 」住房專案。（圖／板橋凱撒）

凱撒飯店聖誕戶外燈飾。（圖／板橋凱撒）

豪華客房雙床房。（圖／板橋凱撒）

「冬季醉暖保養守則 」住房專案。（圖／板橋凱撒）

一年一度冬季佳節即將開場，板橋凱撒大飯店特別邀請法國保養品牌「L'OCCITANE歐舒丹」合作，即日起至2024/1/31推出「冬季醉暖保養守則」住房專案，平日入住每晚5,000元起、含隔日豐盛自助式早餐外，再贈送歐舒丹限定乳油木耶誕禮包、品牌體驗兌換券及微醺暖心禮。同期間板橋凱撒與新北耶誕城共同歡慶，從飯店內佈置充滿繽紛紅白大型柺杖糖裝置藝術營造童趣氣氛，步行不到三分鐘即可至週邊新北耶誕城漫步遊玩，在璀璨星燈點綴下盡情歡渡2023浪漫耶誕的美好時刻。

「冬季醉暖保養守則」住房專案，入住每晚5,000元起含隔日自助式早餐，專案再贈歐舒丹歡聚乳油木限定禮包及品牌體驗兌換券，禮包內含由品牌與英國插畫家合作推出的時光旅行化妝包、歡聚乳油木暖心舒芙護手霜、保濕身體乳及櫻花沐浴膠。另外再隨機贈送微醺飲品暖心禮盒組，包含王策咖啡濾泡包搭配白蘭地或三點一刻奶茶搭配伏特等組合，提供旅客自由調配喜愛的微醺飲品。

體驗冬季聖誕專案後，可在飯店內盡情打卡與紅白柺杖糖合影，拍下充滿童趣繽紛的住宿回憶；走出飯店外更不能錯過今年新北耶誕城的重要景點，以超萌可愛「桑塔熊」為主題打造夢幻甜點國度，體驗七座不同主題絢麗光廊天橋、補捉星星光火的夢幻情境，巨型抹茶耶誕樹座落於市民廣場上散發炫彩金光，搭配3D投影聲光秀營造感官震撼，以及板橋站前廣場與府中山圈繽紛耶誕燈海等，皆是吸引國內外旅客湧入的聖誕最佳趣處！

更新時間 : 2023-11-21 22:32 GMT+08:00

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