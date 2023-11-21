秒飛首爾！台北喜來登十二廚「韓國美食節」　40種韓劇同款必吃美食！

台北喜來登館內十二廚自助餐廳「韓流」來襲，11月20日起全新推出「韓國美食節」，與韓國名廚合作打造超過40款道地滋味，自即日起至11月30日為活動暖身，凡於午、晚餐六人同行、下午茶四人同行，加碼送限量100組「韓國燒酒兌換券」，在美食節時約上好友一起體驗最正宗的「韓國炸彈燒啤」。

韓劇、韓綜經典美味、韓國愛豆藝人最愛美食



韓式帶骨牛小排。（圖／台北喜來登）

首推嫩煎噴香的「韓式烤肉」厚嫩的美國帶骨牛小排與豬五花在烤盤上滋滋作響，濃濃醬香飄散在空氣之中，自由搭配生菜、蒜片、小菜與特製醬料，一口咬下鮮甜肉汁在嘴裡奔放。

韓劇《來自星星的你》中女主角千頌伊在劇中「大吃炸雞配啤酒」的形象興起風潮，香酥多汁的「韓式炸雞」裹滿秘製辣醬，搭配冰涼啤酒最是滿足。韓綜中出鏡率超高的「韓式中華料理」，以椿醬煸炒大量洋蔥、豬肉與高麗菜，甜鹹黏糊的經典「黑炸醬麵」、酸甜開胃的「酥炸糖醋肉」等明星最愛同款美食皆可嚐的到。

布帳馬車國民美食、拉絲起司辣雞、魚糕血腸、人參雞粥道地重現



人參雞粥。（圖／台北喜來登）

遊韓必訪的「布帳馬車」街頭美食在餐檯上原味重現，冬日裡來上一碗熱呼呼的「辣炒年糕」和一串串「魚糕」，配上鮮甜「魚糕湯」和「韓式血腸」的國民美食組合最對味。起司控最愛的「春川辣炒雞」甜辣嫩滑的雞肉，裹上滿滿拉絲起司瀑布，越辣越上癮的滋味。

入冬補湯不容錯過韓國的排隊美食「人參雞粥」，特選兩種韓國人參、人參酒、紅棗、蒜頭、雞腿肉與白米一同熬煮，濃白湯頭完整保留人蔘精華，入口溫潤回甘。鮮甜濃郁「人參松葉蟹腳湯」，超人氣肥美松葉蟹腳，與人參一同熬煮，湯頭鮮美甘甜，滋補養氣。還有選用豐富海鮮入鍋的「海鮮豆腐鍋」、彈牙下酒的「辣炒章魚」以及厚實酥香的「海鮮煎餅」等多款美食體驗道地街巷滋味。

數十款韓國小菜無限續，爆漿堅果糖餅、髒髒包絕對必嚐



韓式傳統糕點。（圖／台北喜來登）

說到韓式料理絕對少不了獨特的小菜文化，本次活動於餐檯規劃出「韓式小菜區」，超過數十種道地小菜無限暢享，鹹香涮嘴的下酒菜「辣味魷魚」、蟹膏濃郁的「熟醃醬蟹」、酸甜清爽的「韓式冷拌麵」、充滿芝麻香的蔬菜拌冬粉、松子鮮蝦沙拉與芝麻蓮藕沙拉等，還有爽脆的韓式醬菜、泡菜、醃蘿蔔解膩，大快朵頤多款美味秒到韓國餐館。

甜點區則有多款韓國人氣甜點，熱騰騰的「堅果糖餅」一口咬下爆漿的黑糖醬與堅果香氣幸福爆棚，絕對是必拿美食。火遍社群、超仿真又鬆軟的「紫薯地瓜麵包」、從裡到外滿覆濃郁可可的「巧克力髒髒包」、外脆內Q 越嚼越香的「芝麻麻糬麵包」，以及傳統節慶美食，色彩繽紛口味多元的「韓式松片和彩色年糕」等為韓流之旅畫下完美句點。

活動時間：11月20日起，週一至週五晚餐、週六至週日午、晚餐餐期限定供應

活動餐價：平日晚餐每位1,490元+10%、假日午晚餐每位1,690元+10%

訂位專線：02 2321 1818訂席中心或至 sheratongrandtaipei.com