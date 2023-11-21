台北新板希爾頓酒店5週年慶感恩回饋

台北新板希爾頓酒店5歲了！即日起至12月27日期間推出「希手共五」住房專案，平日入住行政客房每晚5,555+15.5%元起，享行政酒廊禮遇及週年慶摸彩券乙張，每日限量10間。此外全館住房及餐飲聯合推出「5週年慶感恩回饋」活動，活動期間凡住宿或餐飲消費，單筆消費滿5千元整，即可獲得滿額摸彩券乙張，每筆可累計無上限，活動抽獎將抽出免費希爾頓客房住宿券、豪華套房升等券、熱門餐券等豐富豪華獎項。

「5週年慶感恩回饋」活動獎項包括「豪華套房升等券」及「希爾頓客房住宿券」、超人氣「青雅嫣紅鵝半隻饗食券」、粉絲瘋搶的「悅市集雙人美饌券」和「逸廊雙人下午茶券」，還有「歐舒丹特色禮包」、「BONDI WASH清潔組」、「王策精品咖啡濾泡包禮盒」、「臺虎精釀啤酒組」，凡於活動期間，消費單筆5千元即可獲得抽獎券參與五週年慶抽獎活動。

正逢年末尾聲，這不僅僅是台北新板希爾頓酒店正值五週年生日，一年一度的新北耶誕城活動也將於11月17日點燈開城，屆時板橋區將成為年終最適合歡聚的去處，台北新板希爾頓酒店位於新北耶誕城最搖滾區，擁有得天獨厚的絕佳位置，呼籲2023年新北耶誕城糖果元素，延伸至飯店內聖誕佈置，今年佈置將打造胡桃鉗士兵、糖梅仙子與冰晶城堡的童話故事，座落在新板希爾頓打造一個夢幻童趣的粉金聖誕節。凡於活動期間入住之賓客，皆可感受濃厚的聖誕氣氛，共同歡慶並迎接台北新板希爾頓美好的五週年時刻。