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吃大麻軟糖好嗨？日本最快12/2列管「HHCH類大麻成分」 台人持有、食用當心觸法

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/21 16:34
日本某食品公司販售的含類大麻成分的軟糖。（圖／截自大阪某食品公司網站）

日本某食品公司販售的含類大麻成分的軟糖。（圖／截自大阪某食品公司網站）

日本日前傳出多起民眾食用「含類大麻成分軟糖」後身體不適，台灣日本關係協會秘書長范振國今（21）日表示，已接獲旅日國人因食用該種軟糖，出現噁吐、抽搐及昏睡等不適症狀向駐處求救，對此，他強調，日本將於12月2日列管「HHCH軟糖」，提醒國人切勿購買或食用，以免危害自身健康和觸法。

朝日新聞日本時報 (The Japan Times)報導，11 月 4 日有5名年齡介於10多歲到 50 多歲的民眾食用一種軟糖後出現身體不適，厚生勞動省麻醉品管制部門於11月17日起針對日本西部一間生產該款軟糖的公司以及東京、大阪的5間銷售軟糖的商店進行調查。

厚生勞動省發現，1間位於東京都內的店鋪所販賣的軟糖，被檢驗出含有與大麻成分相似且未被管制的化合物HHCH（hexahydrocannabihexol），為一種半合成大麻素衍生物，食用後會產生幻覺和記憶障礙等。

厚生勞動省表示，在產品成分的分析結果出爐前，已下令暫停該產品的銷售。

對此，台灣日本關係協會秘書長范振國今日在例行記者會表示，我國也有旅日遊客吃到後身體開始不適，出現產生嘔吐、抽蓄、昏睡等症狀，外交部已收到駐日館處回報，也接獲相關案子的急難救助，駐處已即時協助當事人與家屬取得聯繫，並提供必要協助。

范振國表示，大阪某間食品公司自今年4月開始販售該種軟糖，標榜讓使用者產生如吸食大麻般的興奮和放鬆效果，因此在日本年輕族群間逐漸開始流行。該種軟糖外包裝標示有顯眼的HHCH字樣，HHCH是一種化合物名稱，為近似大麻的合成化合物，食用後會使人產生近似食用大麻的刺激性反應。

范振國指出，雖然HHCH在日本不屬於管制性藥物，但日本政府已發現事態嚴重，決定將HHCH列為管制性藥品，預計最快自12月2日起全面禁止持有、服用與販售含有HHCH之食品，屆時若持有或食用恐觸犯日本法令規定並面臨刑責，提醒國人旅遊時勿觸法。
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