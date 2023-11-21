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台灣版東京汐留！無敵歐洲雪景、星海聖誕節都在這　平安夜這樣做免費入園

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/21 16:22
佐登妮絲城堡聖誕節活動。（圖／佐登妮絲城堡）

佐登妮絲城堡聖誕節活動。（圖／佐登妮絲城堡）

全台最大美容生技園區-佐登妮絲城堡去年首次推出《星海聖誕節》引發網友熱議，今年再度復刻打造台版「東京汐留」，還有兩座高達六米的粉紅聖誕樹燈、絕美落羽松林秘境等7大亮點。

亮點一：絢麗燈光藝術遍佈百坪花園，佐登妮絲城堡主題燈區化身「台版東京汐留」

城堡中的戶外美景 - 妮絲公主花園的每一寸花草都佈滿藍、白燈飾，夜幕降下後更顯絢麗奪目，彷彿置身銀河，沉浸在夢幻奇景中。

亮點二：全台唯一歐風聖誕雪景！

從布萊恩花園廣場即可近眺巴洛克式城堡的雄偉景緻，搭配全台最長天數連續88天每日不間斷的浪漫雪景，輔以粉色、白色燈球點綴出星光熠熠場景，共譜佐登妮絲城堡獨特的歐式童話故事篇章。

亮點三：克里斯松林500棵落雨松交織成一片橙黃的遼闊秘境， 享受遠離塵囂的寧靜

秋末冬初，城堡裡的秘境之一克里斯松林與靜池相連，寧靜池畔與剛轉黃的金黃色落羽松葉相互輝映，為風和日麗的南部注入一抹詩意。全區超過500棵的落羽松散落在佐登妮絲城堡，250公尺長的王子大道和落羽松林最密集的克里斯松林都是感受秋冬童話般明信片場景的最佳拍照亮點。

亮點四：親子家庭放電好去處！唯美巨型的球體裝置藝術降落幸福大草原

綠茵遍野的幸福大草原自開園以來即受到許多大小朋友的喜愛，本次《星海聖誕節》更以粉紅泡泡為號召，將光采亮眼的巨型球體裝置藝術搬進來！適合全家人、三五好友或是甜蜜情侶一起拍照打卡！

亮點五：超人氣IP《佐美喵家族》每周末帶來精采演出及歡樂聖誕大遊行！

可愛呆萌的《佐美喵家族》將在每周一、五、六、日的固定時段為遊客帶來活潑俏皮的精彩演出，並且在表演後邀請民眾一同遊行在城堡中，將節慶歡樂的氛圍傳遞給整個園區！

亮點六：聖誕燭光晚餐搭配絕美雪景！ 相約浪漫星海過聖誕盡享美饌美景

《星海聖誕節》期間，聖誕燭光晚餐於12/15-17、12/22-24、12/29-1/1浪漫登場，專人桌邊服務聖誕大餐每一客售價$880元，嚴選嘉義火雞、鮭魚排雙拼，一邊享受美食一邊陶醉在聖誕氛圍中，成為嘉義最浪漫的聖誕餐廳首選！預定12/1開放線上預約

亮點七：12/24平安夜加映！著禮服免費參加奢華歐式城堡舞會

佐登妮絲城堡今年的聖誕舞會將在12/24平安夜盛大舉行！當日穿著禮服即可享有免費的入園優惠，邀請遊客盛裝打扮，共同參與全台最典雅奢華的城堡舞會。
東京汐留
佐登妮絲城堡
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更新時間 : 2023-11-21 22:32 GMT+08:00

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