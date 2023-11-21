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北韓最快明日發射軍事偵察衛星　美國航空母艦抵南韓擴大嚇阻

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/21 16:09
美國航空母艦「卡爾文森號」（USS Carl Vinson）今（21）日抵達釜山一處港口（圖／韓聯社via路透社）

美國航空母艦「卡爾文森號」（USS Carl Vinson）今（21）日抵達釜山一處港口（圖／韓聯社via路透社）

北韓預告，將在22日至12月1日期間第三次發射搭載間諜衛星的火箭，按照以往經驗，北韓很可能在22日就發射，美國航空母艦「卡爾文森號」也在今日抵達南韓釜山一處港口，以擴大嚇阻。

日本海上保安廳透露，北韓向日本發送郵件警告，將在22日至12月1日之間向黃海和東海方向發射軍事偵察衛星，日本及南韓皆已下達航行警告，擔心墜落物將危及船隻航行。

根據國際海事組織（IMO）規定，若要進行可能影響海行安全的軍事演習時，有義務提前通報。在此之前，北韓已分別在5月及8月預告發射軍事偵察衛星，並在預告日期的第一天發射衛星，但均以失敗告終。

韓聯社報導，北韓在今年5月29日預告將在5月31日至6月11日之間發射，並在兩天後的31日進行了第一次發射；8月22日預告在8月24日至31日之間發射，也隨後在兩天後的24日進行了第二次發射，兩次皆是在預告期間的第一天發射。

報導指出，雖然這次是在預告日期的前一日通知，而非像以往一樣前兩日通知，但考慮到天氣等條件，很有可能在預告期間的第一天（22日）凌晨發射。

NHK報導提及，北韓此次通報的危險區域等內容，皆與今年8月時所通報的內容相同，因此此次的發射也可能會通過沖繩縣上空。

美國國務院發言人馬修 米勒對此表示，美國對於北韓彈道飛彈計畫，以及與俄羅斯之間技術轉移的可能性感到擔憂。

美國核動力航空母艦「卡爾文森號」（USS Carl Vinson）也在今日抵達南韓釜山市的港口，擴大嚇阻北韓核子和飛彈計畫。
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