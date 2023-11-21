Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

今年第4批 日本茨城「綠茶粉」檢出微量輻射

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/21 15:25
綠茶粉示意圖。（圖／pixabay）

綠茶粉示意圖。（圖／pixabay）

食藥署今（21）日公布邊境最新輻射檢測結果，1批來自日本茨城的綠茶粉驗出「銫-137」 3貝克/公斤與「銫-134+銫-137」3貝克/公斤。雖然未超過100 貝克/公斤的上限標準，但業者同意銷毀，未輸入台灣，成為今年第4件檢出微量輻射的日本食品。

2011年日本311大地震造成福島核災，當年3月25日起，台灣禁止福島5縣（福島、茨城、櫪木、群馬、千葉）食品將近11年，直到去（2022）年2月21日食藥署發布「輸入日本特定食品應檢附輻射檢測證明向查驗機關申請查驗」，並自即日生效，5縣的食品解禁，但在邊境都會檢測，以加馬能譜分析碘-131、銫-134、銫-137人工核種。

根據現行輻射殘留量規定，銫-134和銫-137總和對應不同類別的食品有不同標準，我國規定飲料及包裝水10貝克/公斤、嬰兒食品及乳品50貝克/公斤、其他食品100貝克/公斤，較歐美國家嚴格。

食藥署副署長林金富表示，雖然此次檢出「銫-137」3貝克/公斤的綠茶粉未超標，但依立法院決議，針對微量檢出的輸入業者進行道德勸說，建議先勸導業者退運銷毀，由業者自行決定是否執行，而此批業者已經回覆願意在邊境進行毀銷，沒有進入台灣市面。

根據食藥署統計，自民國100年3月15日至今年11月19日止，已累積總檢驗批數22萬497批，其中252個樣本被檢驗出含微量輻射，包含水產品40件、水果蔬菜類各6件、乳製品2件、嬰幼兒食品1件、茶類150件，以及其他食品47件，但未超出台灣及日本標準。
綠茶粉
輻射
日本
福島核災
茨城
食藥署

相關新聞

窮人的美食？通膨壓力促升全球泡麵銷量 美國、印度也成泡麵大國
窮人的美食？通膨壓力促升全球泡麵銷量 美國、印度也成泡麵大國
2023/11/21 14:10
2024 攪動世界風雲的變數 經濟學人：川普復位，再掌白宮
2024 攪動世界風雲的變數 經濟學人：川普復位，再掌白宮
2023/11/20 10:17
日本民眾體內「永久性化學物質」PFAS超標 大阪擴大檢驗1000人 東京沖繩汙染疑與駐日美軍有關
日本民眾體內「永久性化學物質」PFAS超標 大阪擴大檢驗1000人 東京沖繩汙染疑與駐日美軍有關
2023/11/13 10:03
日本國境之西 與那國島疏散演習因應海嘯、台海戰爭
日本國境之西 與那國島疏散演習因應海嘯、台海戰爭
2023/11/13 09:17
無碳燃料新貴 日本、南韓攜手打造氫氨供應鏈
無碳燃料新貴 日本、南韓攜手打造氫氨供應鏈
2023/11/10 19:03

更新時間 : 2023-11-21 22:32 GMT+08:00

最受歡迎

〈時評〉離岸風電國產化 世紀風電、天力離岸甜蜜收成
〈時評〉離岸風電國產化 世紀風電、天力離岸甜蜜收成
【台灣2024大選】國民黨不分區立委名單韓國瑜領軍 18人平均年齡史上最年輕
【台灣2024大選】國民黨不分區立委名單韓國瑜領軍 18人平均年齡史上最年輕
【四倍大的悠遊卡】台灣發行巨大經典LOGO造型卡成話題 11/16起小七開放預購
【四倍大的悠遊卡】台灣發行巨大經典LOGO造型卡成話題 11/16起小七開放預購
臭蟲現蹤台北萬華？旅客控訴商旅否認　觀傳局：將會同相關單位稽查
臭蟲現蹤台北萬華？旅客控訴商旅否認　觀傳局：將會同相關單位稽查
〈時評〉藍白合六點共識　恐怕藏有暗盤交易
〈時評〉藍白合六點共識　恐怕藏有暗盤交易
【藍白合命懸一線】民眾黨19日誓師大會照辦　但「不公布」副手與不分區名單
【藍白合命懸一線】民眾黨19日誓師大會照辦　但「不公布」副手與不分區名單
【藍白合民調爭議】民調專家「突破盲腸」 游盈隆：只是無謂的爭執
【藍白合民調爭議】民調專家「突破盲腸」 游盈隆：只是無謂的爭執
【更新】「台灣壓克力之父」許文龍去世　提琴收藏量傲視全球•奇美博物館曾登CNN版面
【更新】「台灣壓克力之父」許文龍去世　提琴收藏量傲視全球•奇美博物館曾登CNN版面
JR東日本大飯店台北 鉑麗安全日餐廳推出「壯世代優惠」用餐六折
JR東日本大飯店台北 鉑麗安全日餐廳推出「壯世代優惠」用餐六折
環球小姐出爐！尼加拉瓜模特、主持人Sheynnis Palacios摘冠
環球小姐出爐！尼加拉瓜模特、主持人Sheynnis Palacios摘冠