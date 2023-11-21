今年第4批 日本茨城「綠茶粉」檢出微量輻射

食藥署今（21）日公布邊境最新輻射檢測結果，1批來自日本茨城的綠茶粉驗出「銫-137」 3貝克/公斤與「銫-134+銫-137」3貝克/公斤。雖然未超過100 貝克/公斤的上限標準，但業者同意銷毀，未輸入台灣，成為今年第4件檢出微量輻射的日本食品。

2011年日本311大地震造成福島核災，當年3月25日起，台灣禁止福島5縣（福島、茨城、櫪木、群馬、千葉）食品將近11年，直到去（2022）年2月21日食藥署發布「輸入日本特定食品應檢附輻射檢測證明向查驗機關申請查驗」，並自即日生效，5縣的食品解禁，但在邊境都會檢測，以加馬能譜分析碘-131、銫-134、銫-137人工核種。

根據現行輻射殘留量規定，銫-134和銫-137總和對應不同類別的食品有不同標準，我國規定飲料及包裝水10貝克/公斤、嬰兒食品及乳品50貝克/公斤、其他食品100貝克/公斤，較歐美國家嚴格。

食藥署副署長林金富表示，雖然此次檢出「銫-137」3貝克/公斤的綠茶粉未超標，但依立法院決議，針對微量檢出的輸入業者進行道德勸說，建議先勸導業者退運銷毀，由業者自行決定是否執行，而此批業者已經回覆願意在邊境進行毀銷，沒有進入台灣市面。

根據食藥署統計，自民國100年3月15日至今年11月19日止，已累積總檢驗批數22萬497批，其中252個樣本被檢驗出含微量輻射，包含水產品40件、水果蔬菜類各6件、乳製品2件、嬰幼兒食品1件、茶類150件，以及其他食品47件，但未超出台灣及日本標準。