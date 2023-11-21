中國問題專家：看懂拜習會•須理解「兩手論」 法國記者：「親中路線」在台灣已成過去式

曾任中共前領導人趙紫陽智囊的吳國光近來撰文指出，要看懂中方在拜習舊金山峰會需要理解「兩手論」，又打又談是中共一貫的策略。

美國之音今天(21日) 刊登現任史丹佛大學中國經濟與制度研究中心高級研究員吳國光的評論文章。這篇文章表示，要看懂中國國家主席習近平訪美的總體思路，要回到中共的「兩手論」去找答案。

要看懂習近平訪美的總體思路

須從「兩手論」找答案

吳國光指出，「兩手論」起於中共前領導人毛澤東在戰爭時代的做法。依照毛本人的說法，即是在戰爭中與敵人又打又談。「打」就是打仗，為對立與鬥爭；「談」就是談判，為妥協與欺騙。

吳國光指出，1949年中共掌握全國政權後，直接將「兩手論」應用到對美關係上。

毛澤東多次說，對美帝國主義在戰略上和整體上要輕視它，而在戰術上和局部上則要重視它。

綜合美國之音與台灣中央社報導，吳國光解釋說，毛澤東提出，「對付美國人是要有一點辦法的」，最好的辦法就是堅持「兩條腿走路」：「一條是堅決反抗；另一條就是開會談判」。在毛看來，美帝也是兩條腿在走路，「一條是壓迫，一條是欺騙」。毛澤東說：「要打敗美國人，就要跟美國人學」。

吳國光表示，這幾年習近平大講「鬥爭」，但他又前往美國與美國總統拜登握手，並談了「合作」的言辭。

吳國光指出，在中共尋求談判與妥協的時候，這不過是中共鬥爭策略的調整。而在什麼問題上需要談判，在什麼問題上要堅持鬥爭，毛澤東也給了答案，即原則性必須是堅定的，為了實現原則性而採取的靈活性則是無所不可的。

他指出，在中美關係近年出現低潮之際，最大的特點是雙方在經濟上高度互賴，中共不願意和美國在經濟上脫鉤，想要的是借助美國發展自己的物質力量，並且會千方百計去做。

董尼德: 台灣應選出堅定捍衛民主

又不挑釁冒進的領導人

另外一方面，長期研究中國的法國記者董尼德擬出版英文新書，戳破中國假象。談到台灣2024總統大選，他直言，親中的兩岸政策路線已是「過去式」，絕不可能是台灣的未來式，台灣應選出既堅定捍衛民主又不挑釁冒進的領導人。

前法新社（AFP）駐北京記者董尼德（Pierre-Antoine Donnet）今年10月底來台訪問，並接受中央社專訪。他此行主要是為宣傳著作「中國大掠奪」英文版，並規劃出版新書「中國：虛幻無實的天朝帝國」（China, the Empire of Illusions）。

「中國大掠奪」中文版，已在去年(2022年7月) 於台灣上市。

董尼德表示，新書標題是為凸顯中國不只謊話連篇，也擅長透過大外宣營造假象，中國兩手策略並用，一是用微笑收買人心，誘使各界站隊中國，若此策略失敗，就祭出壓迫威脅、懲罰手段，西方世界長期對中國太天真，現應團結抵抗中國威權擴張。

董尼德表示，中國國家主席習近平上任後更重視台灣議題，因為中國共產黨（CCP）靠2大支柱鞏固政權，一是搞好經濟、沒人餓死，二是達成統一台灣目標，「但統一台灣是個不精確用詞，因為中國其實並未統治過台灣」。

董尼德表示，現在中國經濟不佳，實際失業率比官方數據更高，中共為鞏固政權，會更強調處理台灣議題，且台灣半導體與地緣戰略重要性不斷提升，中國目標是成為超越美國的世界霸權，因此台灣已被推上中美競爭最前線。

董尼德當時分析指出，11月美國總統拜登將與習近平舉行「拜習會」，檯面目標是中美關係正常化，避免意外衝突，但中國「沒說出口」的目標是想在台灣議題得分。

董尼德認為，目前台灣面臨的威脅相對可控，立刻開戰的危機不大但仍存在，須觀察以色列、哈瑪斯（Hamas）衝突是否擴大並捲入其他穆斯林國家，因為中國也正關注美國兵力是否在中東陷入膠著，這可能成為台海危機升高的變數。

談到台灣明年總統大選，董尼德認為，台灣領導人在捍衛民主這點絕不能讓步，但也不該挑釁中國，與國際的外交合作比挑釁舉動更有效。

董尼德認為，國民黨應設法迎接未來，現在對中國不是讓步時刻，是競爭時刻，想讓北京當局讓步不只天真也很危險，去跟北京談判台灣只會輸。

董尼德分析，目前台海開戰機會仍小，因為中國會審慎評估解放軍實力，若要對抗美、台、韓、日、澳甚至加上印度軍力，中國極可能會打輸， 那台灣就會正式宣布獨立，且很多國家會立刻支持，這等於判中國共產黨死刑，對中共風險太大。

董尼德表示，習近平在黨內遭受許多批評挑戰，目前他表現得比俄羅斯領導人普丁（Vladimir Putin）更理性聰明，但任何威權領導人在某個危急存亡關口都可能變得不理性，例如中共前領導人毛澤東發動文化大革命，就是擔憂政治影響力降低。

董尼德表示，習近平今日處境與毛澤東有相似之處，習也和毛當初一樣，做了很多意識形態宣傳，習近平能否繼續維持理性是個大問號，習就像顆不定時炸彈，美、台或全世界都要小心關注，目前全球領袖紛紛強調台海和平穩定的重要，即是要向習發出警訊。

董尼德說，習近平權威遭挑戰後有2個選擇，一是走對中國人民有益的道路，成為名留青史的好領導人，但若習選擇為了拯救政權成為暴君，習政權就會成為中國歷史的一場浩劫。