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破除麻醉迷思 近4成怕副作用拒絕手術 醫提3大SOP增加醫病關係、減少術後不適感

By 朱明珠, 台灣英文新聞－記者
2023/11/21 14:21
112年11月21日，麻醉安全衛教記者會上，以「麻醉三大關鍵：麻醉專科醫師、麻醉藥物、監測儀器」呼籲民眾重視自身麻醉安全。（圖／台灣麻醉醫...

112年11月21日，麻醉安全衛教記者會上，以「麻醉三大關鍵：麻醉專科醫師、麻醉藥物、監測儀器」呼籲民眾重視自身麻醉安全。（圖／台灣麻醉醫...

根據2010年台灣麻醉學雜誌發表的論文報告指出，台灣麻醉相關死亡率高達十萬分之十二，是美國和日本的12倍。不過，隨麻醉技術、藥物、儀器的進步，我國麻醉醫療安全性已可與世界並駕齊驅，但仍有7成民眾會對麻醉過程感到憂慮、近4成怕麻醉副作用拒絕手術或者檢查。

為解除民眾對麻醉的恐懼，台灣進行首次「台灣麻醉警世大調查」並針對民眾迷思於今（21）日上午的麻醉安全衛教記者會上說明。調查指出民眾在簽署術前麻醉同意書時，有6成7的民眾沒有注意麻醉醫師姓名，甚至有七成民眾不記得為自己執行麻醉的醫師科別。

此外，有近7成民眾會因門診或健檢須要麻醉而會感到擔憂，進一步詢問發現「怕麻醉後會醒不過來(37.2%)」、「麻醉後不適症狀強烈(36.8%)」、「害怕手術中意外醒來(33.0%)」是民眾對麻醉的三大擔憂。

本次調查更發現，有高達近6成民眾因擔心麻醉藥物有傷害器官的疑慮(54.8%) 或認為麻醉容易導致死亡(54.4%)而想要儘量避免接受麻醉；甚至有4成民眾(39.8%)可能因為擔心麻醉副作用而拒絕醫師提出的手術或檢查。

整體調查結果，反映民眾對整體的麻醉安全認知是一知半解，且可能因對麻醉過程與藥物的恐懼而延誤治療。台灣麻醉醫學會理事長余黃平醫師表示，要降低麻醉風險以及獲得舒適麻醉醫療，就必須掌握麻醉SOP三大關鍵，分別是「認識你的麻醉專科醫師」、「了解麻醉藥物計畫」及「認明有監測儀器的醫療院所」。

余黃平表示，讓病患認識麻醉專科醫師是降低手術風險、提升醫療品質最重要的環節。因為麻醉專科醫師從術前麻醉風險評估、術中調控給藥、術後恢復調整等都與病患息息相關。

余黃平鼓勵病患積極認識自己的麻醉專科醫師，透過專業說明可以解除病患對麻醉過程與藥物副作用的迷思與擔憂。

麻醉專科醫師　三階段照護不遺漏

術前
  • 與麻醉專科醫師充分溝通病史
  • 麻醉專科醫師評估並制定給藥計畫
  • 簽署麻醉同意書並確認麻醉專科醫師姓名是否吻合

術中
  • 心情放輕鬆
  • 配合醫護團隊指示

術後
  • 適時反應身體狀態
  • 與麻醉專科醫師充分討論術後狀況

余黃平醫師也說，確實有民眾因為自身或親友是高風險族群，對麻醉有很多擔憂進而影響治療意願，但他提醒隨醫學進步，不僅麻醉專科醫師愈來愈被倚重，麻醉藥物安全性也有提升。

好比說，有心血管病史容易低血壓的病人，或睡覺常打呼、有睡眠呼吸中止症、易缺氧的病人，目前在臨床領域就有更安全的新型麻醉藥物可以使用，跟傳統麻醉藥物相比，發生低血壓機率減少75%、缺氧機率更減少85%，是相對有較高安全係數、降低風險的臨床藥物；此外，肝腎功能較差的病人，使用新型麻醉藥物也較能降低器官負擔；在常見的胃鏡檢查中，發生呼吸抑制可能性也能大幅減少。

一般而言，健康條件愈差的病患其麻醉風險愈高，高風險因子有年齡大於65歲、體重過重、多重慢性病、心血管病史、睡覺常打呼、睡眠呼吸中止症、肝腎功能不佳及過去手術曾困難氣管插管或術後呼吸困難。台灣麻醉醫學會常務監事廖文進醫師表示，符合2項條件就是高風險族群，建議選擇高安全、低風險藥物，，讓即使是重大疾病患也有機會獲得更安全的治療。
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