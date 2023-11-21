窮人的美食？通膨壓力促升全球泡麵銷量 美國、印度也成泡麵大國

泡麵發明人、日清食品（Nissin Foods）創辦人、台裔日籍的安藤百福，大概沒料到 65 年前在大阪發明的「方便麵」，今日能成功打入國際市場。在通膨壓力下，就連中產階級、不以麵食為主的國家，都開始擁抱這罪惡的泡麵。

衛報、日經亞洲報導，根據大阪的世界即食麵協會（World Instant Noodles Association），2022年，56個經濟體共吃掉了份 1,212 億包泡麵。排名前 20 大的國家／地區分別是：中國、香港、印尼、越南、印度、日本、美國、菲律賓、南韓、泰國、巴西、奈及利亞、俄國、尼泊爾、馬來西亞、墨西哥、台灣、沙烏地阿拉伯、緬甸、南非。

日本兩大速食麵龍頭，日清與東洋水產（Toyo Suisan），在截至 2023 年 3 月底的財政年度，海外營收都出現可觀成長。看好海外市場前景，兩大公司正摩拳擦掌，2025 年之前，要在美國打造產線，滿足美國、墨西哥的暢旺需求。

值得一提的是，亞洲人愛吃泡麵並不意外，但連印度都衝上第三名，可見以往不太吃速食麵的國家，都開始投奔速食麵的懷抱。在 COVID-19 疫情襲擊下，墨西哥 2021 年泡麵需求激增17.2%，2022 再增 11%。美國也因生活費攀升而選擇用泡麵填飽肚子。

就日本而言，儘管物價齊漲，泡麵 20 年來漲了 20%，仍是相對便宜的食物。2022 年，日本吃掉了 60 億份泡麵，每年貨架上琳琅滿目的的泡麵，多達 1,000 種，但在激烈競爭下，僅少數能存活。

速食麵專家 Ichiro Yamato 指出，泡麵儼然成了全球的共通語彙。原本只是窮學生的美食，在業者鑽研在地喜好，推陳出新的努力下，泰國有魚露泡麵，印度有綜合香料 Garam Masala 風味的泡麵，法國則有洋菇泡麵。各般口味百家爭鳴，成就一片泡麵的繁華盛世。