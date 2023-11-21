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【汰弱留強】85度C第3季關14家中國門市　美食-KY集團回應：非大規模閉店潮

根據美食-KY揭露的訊息，截至9月底，目前85度C在台灣店數約440家、中國575家、美國71家、香港6家。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/21 14:38
圖/取自中國官網 (www.85coffee.com.cn/)

圖/取自中國官網 (www.85coffee.com.cn/)

中國景氣走緩，85度C今年(2023) 第3季一口氣關了中國14家店，美食-KY回應，儘管近年中國營收逐年降低，但今年前9月仍年增3%，往年也經歷過店質調整期，關店比例不算異常，並非大規模閉店潮。

受到中國民生消費不振影響，旗下經營85度C品牌的連鎖餐飲集團美食-KY決定加大中國門市汰弱留強的力度。

法人報告指出，美食-KY今年首季關閉中國85度C共3間店、第2季閉店4間、第3季一口氣關14店。不過截至今年9月底，還有新增8家店，所以是淨減少6家店，在中國仍有575家門市。

法人保守預估，美食-KY第4季會至少再關中國85度C共15間門市，年底中國地區門市可能持續下滑到555家至560店，2024年則可能會較2023年持平或小幅減少。

對此，中央社引述美食-KY回應表示，餐飲品牌在每一個市場都會有開關店的調整計畫，中國消費市場今年以來需求低於預期，大環境經濟放緩是不爭事實，美食-KY確實有關閉中國門市來因應，但調整比例和往年或當地其他業者相比，算不上異常。

美食-KY坦言，中國是高度競爭的市場，經歷許多起伏，近年又因為總體經濟和疫情封控等因素，從2019年開始，來自中國的營收貢獻逐年下降，如果到2024年中國消費信心還是相當保守的話，85度C確實不會有太積極的展店計畫。

【汰弱留強】85度C第3季關14家中國門市　美食-KY集團回應：非大規模閉店潮

(上圖與下圖, 取自中國微博)

【汰弱留強】85度C第3季關14家中國門市　美食-KY集團回應：非大規模閉店潮

但未來是否會在中國發生大規模閉店潮，美食-KY指出，85度C自2007年進軍中國，至今已超過15個年頭，每一季都是嚴密監控營運績效，也挺過疫情，所以不太可能會發生一夕之間大規模關店的狀況。

截至今年前9月，美食-KY來自中國的營收占比已下滑到51%，2014年曾經達到72%的高峰。美食-KY表示，今年已陸續在中國市場淘汰弱勢門市，進行門市及產品組合優化，並提升營運效率。

根據美食-KY揭露的訊息，截至9月底，目前85度C在台灣店數約為440家、中國575家、美國71家、香港6家。

在美國仍有積極展店計畫

美食-KY自結10月營收新台幣16.3億元，較去年同期減少5.8%，法人分析，主要受到中國景氣走緩影響，人民幣營收貢獻下滑，但來自美國市場貢獻的營收較去年同期成長將近雙位數。

針對美國市場，美食-KY著眼在當地發展空間仍很大，加強展店力道，第3季貢獻營收新台幣17.8億元，比去年成長18%，且持續貢獻獲利成長，今年第4季以及明年全年在美國仍有積極展店的計畫。

美食-KY第3季毛利率、營利率、淨利率全面較去年同期攀升，稅後淨利2.3億元，單季每股盈餘1.27元，年成長39%，累計前3季每股盈餘（EPS）4.12元，較去年成長超過一倍，顯示今年營運體質較去年好轉
餐飲
品牌
美食-KY
85度C
中國

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