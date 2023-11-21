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大咖降落台灣！南韓歌手DPR IAN秀冰塊肌宣告巡演　男神陳冠希、關繼威走紅毯帥度爆表

被暱稱為「穿著Prada的惡魔」時尚總編穿著Prada快閃紅毯

By 劉怡均, 台灣英文新聞－記者
2023/11/21 12:12
DPR IAN獲頒2023 GQ MOTY「International Artist of the Year」。（圖／台灣英文新聞）

DPR IAN獲頒2023 GQ MOTY「International Artist of the Year」。（圖／台灣英文新聞）

2023 GQ Men of the Year（GQ MOTY）年度風格大賞頒獎典禮於昨（20）日晚間NOKE MALL舉行，9位得獎者來自各領域，部分特別從國外飛來台灣領獎，紅毯及晚間演出更聚集國內外40組知名歌手及演員共襄盛舉。

以電影《媽的多重宇宙》抱走奧斯卡小金人的美籍華裔男星關繼威攜愛妻來台，今年獲選為Icon of the Year實至名歸，早年全家以政治難民身份定居美國，13歲時憑《魔宮傳奇》走紅，也是第一次來台灣，演藝生涯超過20年，今年抱走奧斯卡最佳男配角獎，是第二位獲得該獎項的華人男星。他表示能再次來台灣很開心！

大咖降落台灣！南韓歌手DPR IAN秀冰塊肌宣告巡演　男神陳冠希、關繼威走紅毯帥度爆表
奧斯卡得主關繼威來台領Icon of the Year獎項。（圖／台灣英文新聞）

被視為電影《穿著Prada的惡魔》裡的腹黑主編原型角色的VOGUE全球編輯總監Anna Wintour首度來台，昨晚身穿紅色Prada大衣配戴經典高級珠寶項鍊，在VOGUE台灣版總編輯孫怡的陪伴下快閃紅毯，她於（19）日在康泰納仕台灣舉辦台灣設計師論壇，和Apu Jan、BOB Jian、Daniel Wong等16個時裝品牌交流。

大咖降落台灣！南韓歌手DPR IAN秀冰塊肌宣告巡演　男神陳冠希、關繼威走紅毯帥度爆表
Anna Wintour（前）一席Prada長大衣快閃紅毯。（圖／台灣英文新聞）

GQ Taiwan 透過新聞稿指出，Wintour表示，想成為設計師並打造自己的品牌，首先釐清自己想要什麼；其次，為他人工作也是累積經驗的重要途徑；最後，跳脫傳統思維也是成功關鍵，雇用那些擅長你所不擅長事務的專家並給予足夠的信任。

大咖降落台灣！南韓歌手DPR IAN秀冰塊肌宣告巡演　男神陳冠希、關繼威走紅毯帥度爆表
「不老男神」陳冠希身穿CLOT聯名Tommy Hilfiger西外現身台灣。（圖／台灣英文新聞）

GQ MOTY去年在台首次突破私人聚會形式，打造星光紅毯邀請民眾參加，今年延續該模式吸引百位粉絲盼近距離一睹偶像風采，43歲香港男星陳冠希被選為Most Stylish of the Year，身穿主理品牌CLOT與Tommy Hilfiger的合作系列步上紅毯，深藍復古學院風西裝外套十分成熟有魅力。

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DPR IAN受到粉絲熱烈歡迎，從紅毯入口處到尾都在簽名合照為當晚寵粉王。（圖／台灣英文新聞）

南韓娛樂廠牌 DPR 當家歌手 DPR IAN獲頒International Artist of the Year，身穿Alexander McQueen黑色晚宴西裝大秀冰塊肌及刺青，他將於明（22）日新莊Zepp New Taipei開唱並宣告明（2024）年將舉行巡演，引起現場粉絲高分貝尖叫聲，他也十分親民寵粉的對簽名合照來者不拒。

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蔡詩蕓以The Attico胸前挖空、高衩黑色禮服現身辣翻全場，並擔任晚間派對演出嘉賓。（圖／台灣英文新聞）

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鳳小岳（右）以一身 Coach和歌手吳卓源走紅毯。 （圖／台灣英文新聞）

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阮經天獲頒Breakthrough of the Year獎項，以Tom Ford與Ferragamo俐落剪裁時裝稱霸紅毯，他以《周處除三害》入圍第60屆金馬獎最佳男主角，有望成為新科影帝。（圖／台灣英文新聞）

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得獎名單。(圖／GQ Taiwan)
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