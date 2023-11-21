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【娘娘金安】故宮之夜再現 12/23穿越時空 古裝Cosplay嗨翻故宮

By 知微, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/21 11:00
「2023今夜嗨翻故宮！」活動宣傳照（圖／故宮）

「2023今夜嗨翻故宮！」活動宣傳照（圖／故宮）

又到了開趴的季節，扮裝派對「故宮之夜」回來了！2020 年的故宮之夜活動吸引大批民眾進館，這回國立故宮博物院攜手台北市政府觀光傳播局，將於 12 月 23 日在故宮北部院區推出限定星光場，邀請民眾扮裝「進宮」穿越時空。

「2023 今夜嗨翻故宮！」活動，呼應國寶展件〈明 仇英 漢宮春曉圖〉，以扮裝、賞畫、觀器、暢樂為題。民眾除了可盡情穿梭漢宮場景，體驗拍照打卡樂趣，現場還有融合傳統與現代的跨界音樂演奏、時裝走秀等活動。

故宮表示，民眾可著古裝入場，東方或西方皆歡迎。穿時裝也可入場，現場亦備有漢服、小道具租借服務。此外，復興商工「人像速寫隊」將進駐現場，重現畫師毛延壽為王昭君寫像的著名場景，為訪客畫下扮相。

當期特展「無界之涯—從海出發探索十六世紀東西文化交流」、「國寶進行式」、「祀與戎：古代兵器攻略」的策展人，也將陪伴大家度過藝文週末夜。

11 月 30 日前購票，享早鳥優惠價 320 元，12 月 1 日起恢復一般售價 360 元。當日憑活動票券入場，還可兌換限量鑰匙圈一。

【2023今夜嗨翻故宮！】
時間：2023/12/23（六）18:00-21:00
地點：國立故宮博物院北部院區（台北市士林區至善路二段 221 號）
購票：北北基好玩卡官網Klook
票價：11/30 前享早鳥優惠價 320 元，12/1 起恢復一般售價 360 元。
活動詳情請洽網站

【娘娘金安】故宮之夜再現 12/23穿越時空 古裝Cosplay嗨翻故宮

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「2023今夜嗨翻故宮！」活動宣傳照（圖／故宮）
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