傳曾因俄烏戰爭立場遭俄官方「訓斥」? 台灣駐俄羅斯代表耿中庸調任回國 羅靜如接任

更新時間: 2023-11-21 11:47

行政院昨(20日) 核定公布，駐俄羅斯代表耿中庸將調任回國，由駐蒙古代表羅靜如接任駐俄羅斯代表。

此外駐俄羅斯代表處參事王凱右將調任駐蒙古代表，耿中庸調回外交部，派外交及國際事務學院服務。

羅靜如畢業於成大交通管理科學系，具有美國哈佛大學公共管理碩士，曾派駐俄羅斯、印尼，並曾擔任政大俄文系俄語翻譯講師，派駐蒙古前擔任外交部亞西及非洲司副司長。

「駐烏蘭巴托台北貿易經濟代表處」現任代表為羅靜如(中) (取自代表處官網)

俄烏戰爭去年(2022年) 2月爆發，台灣加入美歐多個民主國家行列，譴責俄羅斯侵略烏克蘭行徑，並對俄羅斯實施經濟制裁，俄羅斯政府去年3月將台灣列入一份「不友善國家和地區清單」。

去年3月中旬，民眾黨立委邱臣遠在立院質詢指出，他接獲陳情，耿中庸曾因外交部在社群網路批評俄羅斯，遭俄羅斯官方召見「訓斥」。根據中央社，對此外交部長吳釗燮答詢時回應，駐俄代表處與當地官方單位見面是經常性的事，彼此只是「溝通」。

據悉吳釗燮2月26日透過外交部官方推特發表以英文縮寫JW署名的個人推文，指俄羅斯發動野蠻戰爭，中國也趁機鬆懈台灣對歐美的信任與防衛決心，但台灣將明智選邊，譴責並制裁侵略者。

去年6月8日，駐俄羅斯代表處於官網公告，已搬遷至新址。外交部對此表示，俄羅斯駐處運作一切正常，搬遷館處是很早以前的計畫，跟俄烏戰爭沒有直接關聯，也沒有其他政治因素。

根據駐俄代表處官網公告，今年該館10月9日照常在當地舉行國慶酒會，邀請使節團、莫北協主席、歷任駐台代表、經界、學術與媒體界人士，及東正教會、旅俄國人等超過200名賓客與會。

駐俄代表處官網指出，耿中庸在國慶酒會中致詞表示，世界上只有一個台灣，台灣屬於台灣2300萬人民，任何人及任何國家都沒有權利剝奪台灣的主權、安全及穩定，台灣的未來掌握在台灣人民手中。

蒙古方面，根據代表處官網介紹，我國於2002年9月1日在蒙古首府烏蘭巴托市設立「駐烏蘭巴托台北貿易經濟代表處」，首任代表為黃清雄先生，歷任代表包括劉志攻、曾奕民、楊心怡及黃國榮等共五任代表，現任代表羅靜如 (Grace Chin-ru LO)係於2019年12月16日到任。蒙古則於2003年2月14日在台設立「駐台北烏蘭巴托貿易經濟代表處」，現任代表為羅扎亞（ZOLZAYA Lkhagvasuren）先生。

駐蒙古代表處位於烏蘭巴托市Chingeltei區觀光街，負責推動台蒙經貿、醫療、教育及文化等多元交流，並提供簽證、文件證明與國人旅外急難救助等領務服務。

三立新聞2023年10月報導，台灣駐蒙古外交人員僅4人，台僑約23人，但他們並未因此怠慢，反而積極把握每個機會推動台蒙交流、增加台灣曝光的機會。