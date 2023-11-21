台灣金點設計展今起登場　頒獎典禮中英雙語直播

「2023金點設計展」由新銳策展團隊極製設計所操刀，以「超維增生」為主題，透過充滿想像力的空間體驗，展出本年度精選的百餘件得獎佳作，已於今（21）日起至明年3月17日在台灣設計館登場。

台灣歷史最悠久、「金點設計獎」由經濟部產業發展署主辦、台灣設計研究院執行，自2014年起向全球徵件，年度「金點設計展」能一睹台灣及國際精彩得獎設計，今年金點設計獎頒獎典禮，以「超能負荷」為主題，象徵當今設計人在面對更龐大、複雜的種種挑戰下，不斷突破框架、超越自我的創新精神。

本次金點展則由極製設計所主持建築師游麲擔任策展人，提出「超維增生」的主題概念相呼應。游麲曾以極具實驗性的作品，在2018年榮獲金點概念設計獎年度最佳設計獎，極製設計所本身亦是多元跨域的團隊，作品從建築專業跨足室內空間、地景、都市設計等，屢獲金點設計獎、德國iF設計獎、英國達克照明獎（[d]arc awards）等肯定。

展覽共分成三展區，第一區以「未來遷徙」及「人機共創」為主軸（01展間），展出當代移動解決方案與跨域共創的智慧產品，展示現場更以線性元素帶出方向與位移感。第二區則強調「跨維對話」（02展間），藉由在空間中創造出各式大小、錯落有致的框景，形成開啟對話框的意象，以靜態及動態影像，呈現跨界溝通合作下的傳達、空間與整合設計類的精彩之作。

第三區（04展間）則從桌面展示疊加陳列層次，「在地增生」突顯由台灣本土元素、地景或結合產業轉型的設計巧思；「超維風格」則聚焦具有獨特美學或機能創新的日常物件，勾勒出令人嚮往的未來生活場景，體現設計師們的創造力。此外，在各展間中，亦能發現具備「永續質感」特質的作品穿梭其間，傳達出永續的思維與實踐，不僅可以是美與質感的表現，更是當代各領域中的核心價值。

今年展覽共精選百餘件當年度金點設計獎及金點概念設計獎得獎作品，分別來自台灣、中國、日本、新加坡、美國、立陶宛等，和碩聯合科技股份有限公司的「TENOR 真無線藍芽輔聽耳機」，為一款導入AI智能的輔助聽力產品，具主動降噪、智慧偵測與紀錄分析等功能，並可透過AI神經網絡持續學習，提升輔聽增益效果與情境判斷能力；訊凱國際股份有限公司的「Orb X」，是一個多功能的半封閉座艙，以富未來感的設計整合軟硬體，為電競玩家和專業人士提供極致的沉浸視聽體驗。

三陽工業與浩漢產品設計共同開發的「CLBCU」，為鎖定女性客群的新型輕量化車款，外型簡約優雅、質感細膩，並具省力中柱、煞車拉桿優化等機能性設計，為女性帶來更貼心安全的騎乘體驗。國際參展作品亦相當精彩，如立陶宛新創吉他品牌Lava Drops的無琴格電吉他（Infinite Fretless Drop Electric Guitar），運用創新技術結合天然硬木與航空級鋁合金製成共鳴模組，不僅外型獨特，亦可創造出迷人的延音效果，設計工藝相當精湛。

頒獎典禮將於12月1日晚間7點在臺北表演藝術中心盛大登場，典禮實況同步提供中英雙語直播，詳情請前往官網查詢，敬請鎖定官網查詢。