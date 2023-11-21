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氣候變遷致超級細菌更難消滅 WHO示警：「沉默的疫情」悄然蔓延

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/21 10:03
2023年1月16日，阿布達比氣候變遷大會COP28標誌。（圖／路透社Rula Rouhana）

2023年1月16日，阿布達比氣候變遷大會COP28標誌。（圖／路透社Rula Rouhana）

隨著全球暖化氣溫升高，疾病散播更快，當外界只關注檯面上的流行病，卻忘了有一種「沉默的疫情」（silent pandemic），正籠罩全世界。具有抗藥性的「超級細菌」，更為猖獗難防，無奈的是，世人對此事給予的關注與資源，遠遠不夠。

CNBC 報導，抗生素抗藥性（或微生物藥物抗藥性，Antimicrobial resistance，AMR）是全球公衛威脅，世界衛生組織（WHO）已將之列為人類健康十大威脅之一，每年 130 萬人死於頑強病原。

WHO 預估，若不採取行動，此一數字恐將「急遽升高」，耗費更龐大的公衛、社會、經濟成本，將人們推向貧窮之境，低收入國家尤然。光是歐盟，每年因此危機導致的醫療成本及相應的生產力下降，就高達 150 億歐元。

抗有害微生物的藥物（antimicrobials）是拯救生命的抗生素、抗病毒藥物，防止人類與動物的傳染性疾病。然而，過度濫用這類藥物，使 AMR 益發難以收拾。當 AMR 發生，微生物體如細菌、病毒、黴菌、寄生蟲等，產生了頑強的生命力，儘管用上了各種專門殲滅它們的藥物，依舊能存活、滋長，終致「藥石罔效」。

更糟的是，研究顯示，氣候變遷正使 AMR 危機更加嚴重。英國普利茅斯大學分子微生物學家 Tina Joshi 表示，溫度升高意味傳染性疾病更容易散播，這也包括了 AMR 細菌。「遺憾的是根本無人在乎這無聲的疫情。」

聯合國環境署今年公布的一份報告「嚴陣以待超級細菌到來」（Bracing for Superbugs），就闡明了氣候危機及其他環境因素對 AMR 的影響。當氣溫升高，微生物的抗藥基因傳播速度更快，而極端氣候、汙染，也為超級細菌創造了產生抗藥性的絕佳條件。

WHO 歐洲公衛專家 Robb Butler 期盼，月底第 28 屆聯合國氣候變遷大會（COP28）上，各國能正視氣候與 AMR 的關聯。他也點出對抗 AMR 的一大問題，那就是，對產業界而言，研發抗生素、抗有害微生物的藥物，實在毫無吸引力。畢竟要投入這領域，不僅需高額投資，還牽涉了高風險，以致過去 20 年來相關藥物的研發毫無突破。「人人都在說沉默的疫情，但不該沉默的。我們應製造更多聲響才是。」
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更新時間 : 2023-11-21 14:45 GMT+08:00

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