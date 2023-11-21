兒科急診湧現「免疫債」醫：孩童出現5大情況應盡速就醫

前幾個禮拜才腸胃炎、流感、腸病毒，過沒多久，突然開始咳嗽、鼻水，又很快地高燒起來，這也是你家小朋友的近況嗎？兒科急診醫師表示，以往有季節規律性的傳染病，皆在新冠疫情解封後同時間爆發，包含夏季的腸病毒、細菌性腸胃炎，冬季的流行性感冒和病毒性腸胃炎等，這就是兒科急診中常見的「免疫債世代」。因此提醒家長，勤洗手、避免出入公眾場所、外出多戴口罩，可避免孩童時常生病，以及延緩「免疫債」。

彰基兒科急診主治醫師陳舜任根據急診現場的觀察，今年造成兒童發燒仍以幾個病毒流行為主軸：

新冠肺炎病毒（COVID-19） ：新冠肺炎病毒仍存在社區中，但因多數人都曾確診，二度感染也多是輕微發燒和呼吸道症狀等輕症；再者因其他呼吸道病毒盛行，他們大多都以高燒為主要症狀，因此家長反而容易忽略感染COVID-19的可能性。爸媽們別忘記，COVID-19對嬰幼、高齡及慢性病族群仍有較高的重症疑慮；若家中幼兒有發燒者，建議先快篩再就醫。

：新冠肺炎病毒仍存在社區中，但因多數人都曾確診，二度感染也多是輕微發燒和呼吸道症狀等輕症；再者因其他呼吸道病毒盛行，他們大多都以高燒為主要症狀，因此家長反而容易忽略感染COVID-19的可能性。爸媽們別忘記，COVID-19對嬰幼、高齡及慢性病族群仍有較高的重症疑慮；若家中幼兒有發燒者，建議先快篩再就醫。 流行性感冒（Influenza） ：為多在冬季傳播的流行性感冒，從今（2023）年春季後反而進入流行期，趨勢在夏季不降反增。由於流感本就是秋冬的流行病，很可能在今年底有更大規模流行。青少年常見發燒、肌肉酸痛、倦怠、呼吸道症狀等「類流感症狀」；而幼兒則以發燒及呼吸道症狀為主。

提醒家長，若家中成人一週內曾發燒，就須考慮是否傳染流感。若篩檢確診流感、或有流感患者接觸史，可及早投予藥物，除了可減少兒童發燒天數，也可減少肺炎、中耳炎、腦炎、心包膜炎等併發症，特別是嬰幼兒、患有慢性疾病或免疫功能不全兒童。

：為多在冬季傳播的流行性感冒，從今（2023）年春季後反而進入流行期，趨勢在夏季不降反增。由於流感本就是秋冬的流行病，很可能在今年底有更大規模流行。青少年常見發燒、肌肉酸痛、倦怠、呼吸道症狀等「類流感症狀」；而幼兒則以發燒及呼吸道症狀為主。 提醒家長，若家中成人一週內曾發燒，就須考慮是否傳染流感。若篩檢確診流感、或有流感患者接觸史，可及早投予藥物，除了可減少兒童發燒天數，也可減少肺炎、中耳炎、腦炎、心包膜炎等併發症，特別是嬰幼兒、患有慢性疾病或免疫功能不全兒童。 呼吸道融合病毒（RSV）：RSV在去年秋冬迎來一波高峰，今年夏季又再次出現感染潮，餘波至今。RSV首次感染容易高燒數日、咳嗽多痰，嬰幼兒尤其容易引起細支氣管炎、哮喘，或誘發氣喘發作，造成呼吸窘迫，甚至需要住院治療。

若家中3歲以下孩童染病，建議注意孩童退燒休息時的呼吸，若每分鐘次數超過40下，合併吸氣時腹部起伏大、胸腹之間凹陷明顯，請儘速至急診就醫。

除了以上三者之外，腺病毒在夏季以來也是造成兒童高燒不退的元兇之一；常見症狀有扁桃腺發炎、化膿，少數有結膜炎症狀，特色是高燒5到7天不退，雖然少有併發症，但常因反覆高燒累壞家長。此外，醫師也發現偶有合併兩種或三種以上病毒共同感染，而造成連續高燒超過一週的案例。

陳舜任進一步表示，在這一段時間，家長可能常會看到小朋友突然會有高燒的狀況，如果小朋友在家突然發燒，也先不要驚慌，因為大部分的發燒，都只是免疫系統啟動在殺菌的一個表現；如果小朋友在退燒的時候，活動力、食慾都還可以狀況下，也可以先洗個溫水澡，或使用家中的一些退燒藥，給小朋友做支持性的治療。

但若是小朋友在家長觀察下，食慾下降情形越來越明顯，沒燒的時候活力也非常差，甚至有其他所謂的發燒危險徵兆，例如高燒超過41度、呼吸急促、心跳非常的快，或者是意識有變化、持續的嘔吐、腹痛嚴重之類的狀況，就請家長還是帶來兒童急診做進一步的檢查會，才能夠確保小朋友的安全。

該如何避免孩童時常生病？

陳舜任建議，勤洗手、避免出入公眾場所、外出多戴口罩，都可延緩免疫債，讓它也如同疫情一般「緩著陸」，也減輕家長照顧壓力。另外別忘了每年的流感疫苗，以及高風險嬰幼兒施打呼吸道融合病毒疫苗，都可減少孩子患病及併發症的機率。

若小孩子有下列5大情況應盡速至兒童急診就醫：

體溫超過攝氏41度 年齡小於3個月 呼吸喘、呼吸困難或有明顯異音 持續腹痛、反覆嘔吐或腹瀉無法進食 出現痙攣、昏迷、意識不清、人格改變等狀況

簡而言之，若3歲以上兒童，暫時退燒後，可如往常對話、走路、喝水、進食，都可以先到診所就醫，反之若有任一項目顯著退步，加上活動力下降，就建議帶孩童來兒童急診檢查。