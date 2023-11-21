【更新】2024總統候選人登記搶頭香！　賴清德蕭美琴上午前往中選會完成參選登記　

更新時間: 2023-11-21 10:26

首次發稿: 2023-11-21 09:24

賴清德: 與蕭美琴搭檔參選有三層意義

民進黨總統參選人賴清德昨(20日 ) 正式宣布與蕭美琴搭檔參選2024，「賴蕭配」今天(21日) 上午9時就前往中選會登記，完成登記後賴清德並發表談話，這也是兩人宣布搭檔參選後的第一個共同行程。

中選會從11月20日到24日受理總統、副總統候選人登記；總統候選人申請登記時，要繳納1500萬元保證金。

(台視新聞直播截圖)

賴清德與蕭美琴今天一早就前往中選會辦理相關手續，大約9點08分發表談話說，賴清德說他和蕭美琴意志堅定，充滿信心，希望大家繼續給予他們支持。賴清德強調，他與蕭美琴搭檔參選有三層意義：

1.兩人都具有國家使命感，深愛這片土地。

2.兩人都代表信賴台灣的國家方向，這場選舉全世界都在看，國際已經信賴並上架台灣，台灣將走入國際迎向未來，不走一中的老路。

3.兩人都具負責任的穩健態度，賴清德說他與蕭美琴兩人都有20-30年的政治歷練，將以此為基礎繼續壯大公益永續的台灣。

賴清德說，他當選後將穩健執政，因為台灣經不起紛亂，必須讓國家繼續進步。他也呼籲。除了總統副總統之外，也請大家鼎力支持政黨票，希望結合所有支持者的力量，讓民進黨推出的總統黨選，國會也能過半。

(台視新聞直播截圖)

賴蕭完成登記後，在媒體鏡頭前持登記書合影；中央社報導，兩人今天特別配戴著繪有貓與狗的徽章，象徵貓派狗派大團結。

賴蕭配完成登記後，特勤中心人員也當場宣布，即刻由特勤中心接手維安工作(上圖) 。

目前藍白整合態勢不明，目前國內主要政黨僅民進黨正副總統參選人確定。

中央社報導，賴清德20日召開記者會，正式宣布副手人選時透露，蕭美琴先前要求必須在完成亞太經濟合作會議（APEC）相關工作後才能對外宣布，當時他還擔心他們會是所有政黨提出推薦人選後的最後一組，結果沒想到，20日已經開始登記，「我們還是第一名」!他說: 現在其他政黨不要說副總統參選人，連總統會不會登記都不知道。

以下影片為蕭美琴昨天返台後的談話內容。