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【更新】2024總統候選人登記搶頭香！　賴清德蕭美琴上午前往中選會完成參選登記　

中選會從11月20日到24日受理總統、副總統候選人登記；總統候選人申請登記時，要繳納1500萬元保證金。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/21 10:26
（台視新聞直播截圖）

（台視新聞直播截圖）

更新時間: 2023-11-21 10:26

首次發稿: 2023-11-21 09:24

賴清德: 與蕭美琴搭檔參選有三層意義

民進黨總統參選人賴清德昨(20日 ) 正式宣布與蕭美琴搭檔參選2024，「賴蕭配」今天(21日) 上午9時就前往中選會登記，完成登記後賴清德並發表談話，這也是兩人宣布搭檔參選後的第一個共同行程。

中選會從11月20日到24日受理總統、副總統候選人登記；總統候選人申請登記時，要繳納1500萬元保證金。

【更新】2024總統候選人登記搶頭香！　賴清德蕭美琴上午前往中選會完成參選登記　(台視新聞直播截圖)

賴清德與蕭美琴今天一早就前往中選會辦理相關手續，大約9點08分發表談話說，賴清德說他和蕭美琴意志堅定，充滿信心，希望大家繼續給予他們支持。賴清德強調，他與蕭美琴搭檔參選有三層意義：

1.兩人都具有國家使命感，深愛這片土地

2.兩人都代表信賴台灣的國家方向這場選舉全世界都在看國際已經信賴並上架台灣台灣將走入國際迎向未來不走一中的老路

3.兩人都具負責任的穩健態度，賴清德說他與蕭美琴兩人都有20-30年的政治歷練，將以此為基礎繼續壯大公益永續的台灣

賴清德說，他當選後將穩健執政，因為台灣經不起紛亂，必須讓國家繼續進步。他也呼籲。除了總統副總統之外，也請大家鼎力支持政黨票，希望結合所有支持者的力量，讓民進黨推出的總統黨選，國會也能過半。

【更新】2024總統候選人登記搶頭香！　賴清德蕭美琴上午前往中選會完成參選登記　

(台視新聞直播截圖)

賴蕭完成登記後，在媒體鏡頭前持登記書合影；中央社報導，兩人今天特別配戴著繪有貓與狗的徽章，象徵貓派狗派大團結。

賴蕭配完成登記後，特勤中心人員也當場宣布，即刻由特勤中心接手維安工作(上圖) 。

目前藍白整合態勢不明，目前國內主要政黨僅民進黨正副總統參選人確定。

中央社報導，賴清德20日召開記者會，正式宣布副手人選時透露，蕭美琴先前要求必須在完成亞太經濟合作會議（APEC）相關工作後才能對外宣布，當時他還擔心他們會是所有政黨提出推薦人選後的最後一組，結果沒想到，20日已經開始登記，「我們還是第一名」!他說: 現在其他政黨不要說副總統參選人，連總統會不會登記都不知道。

以下影片為蕭美琴昨天返台後的談話內容。
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登記參選
政黨票

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