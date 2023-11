Twitch前執行長接手OpenAI 阿特曼落腳微軟領導新團隊

路透社報導,ChatGPT 開發商 OpenAI 董事會日前無預警宣布解雇執行長阿特曼,不到1天又傳出該公司投資人意圖罷免董事會讓阿特曼官復原職,如今阿特曼確定落腳微軟,帶領新的先進人工智慧(AI)研究團隊。

OpenAI 董事會疑似因為不滿阿特曼(Sam Altman)在AI發展的進程太快,擔心引發安全性疑慮,宣布將其解聘,共同創辦人兼總裁布羅克曼(Greg Brockman)也宣布離職共進退。先前媒體披露,包含微軟、幾間著名風投公司在內的投資者希望阿特曼回鍋,但也表態支持他自立門戶的決定。如今塵埃落定,阿特曼確定不會回頭。

根據《The Atlantic》報導,阿特曼的離開,實際上是該公司的兩個極端意識形態間權力鬥爭的最終結果,一個是對矽谷技術樂觀主義者,對快速商業化充滿活力(阿特曼);另一個則是身陷恐懼之中,認為人工智慧對人類的生存構成威脅,必須及其謹慎地加以控制(董事會)。多年來雙方設法共存,但微妙的平衡被 ChatGPT 的問世所打破。

OpenAI 週日(19日)晚間指出,董事會已經任命亞馬遜(Amazon)影音串流平台Twitch的前執行長希爾(Emmett Shear)擔任 OpenAI 代理執行長,而非原先宣布人選、技術長穆拉提(Mira Murati)。

希爾是 Twitch 的聯合創辦人之一,今年稍早從該平台離職,《The Information》最早報導了希爾新動向,微軟執行長納德拉(Satya Nadella)在X平台上證實該項消息,並表示「期待了解希爾和 OpenAI 的新領導團隊,並與他們合作。」

納德拉還證實,阿特曼與布羅克曼將加入微軟,「帶領一個新的先進人工智慧(AI)研究團隊。」

阿特曼週日在X平台上發布自己佩戴 OpenAI 訪客標示牌的照片,並寫到「第一次也是最後一次佩戴這個。」顯示與OpenAI 的分道揚鑣勢在必行;阿特曼也轉發了納德拉宣布其落腳微軟的推文,表示「使命仍在繼續。」

