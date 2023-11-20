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Twitch前執行長接手OpenAI 阿特曼落腳微軟領導新團隊

大西洋月刊指出，阿特曼的離開，實際上是該公司的兩個極端意識形態間權力鬥爭的最終結果，一個是對矽谷技術樂觀主義者，對快速商業化充滿活力；另一個則是身陷恐懼之中，認為人工智慧對人類的生存構成威脅，必須及其謹慎地加以控制（董事會）。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/20 20:54
OpenAI執行長之亂落幕（圖／路透社Dado Ruvic）

OpenAI執行長之亂落幕（圖／路透社Dado Ruvic）

路透社報導，ChatGPT 開發商 OpenAI 董事會日前無預警宣布解雇執行長阿特曼，不到1天又傳出該公司投資人意圖罷免董事會讓阿特曼官復原職，如今阿特曼確定落腳微軟，帶領新的先進人工智慧（AI）研究團隊。

OpenAI 董事會疑似因為不滿阿特曼（Sam Altman）在AI發展的進程太快，擔心引發安全性疑慮，宣布將其解聘，共同創辦人兼總裁布羅克曼（Greg Brockman）也宣布離職共進退。先前媒體披露，包含微軟、幾間著名風投公司在內的投資者希望阿特曼回鍋，但也表態支持他自立門戶的決定。如今塵埃落定，阿特曼確定不會回頭。

相關閱讀：OpenAI投資者挺Altman 回歸對董事會開鍘、自立門戶都支持

根據《The Atlantic》報導，阿特曼的離開，實際上是該公司的兩個極端意識形態間權力鬥爭的最終結果，一個是對矽谷技術樂觀主義者，對快速商業化充滿活力（阿特曼）；另一個則是身陷恐懼之中，認為人工智慧對人類的生存構成威脅，必須及其謹慎地加以控制（董事會）。多年來雙方設法共存，但微妙的平衡被 ChatGPT 的問世所打破。

OpenAI 週日（19日）晚間指出，董事會已經任命亞馬遜（Amazon）影音串流平台Twitch的前執行長希爾（Emmett Shear）擔任 OpenAI 代理執行長，而非原先宣布人選、技術長穆拉提（Mira Murati）。

希爾是 Twitch 的聯合創辦人之一，今年稍早從該平台離職，《The Information》最早報導了希爾新動向，微軟執行長納德拉（Satya Nadella）在Ｘ平台上證實該項消息，並表示「期待了解希爾和 OpenAI 的新領導團隊，並與他們合作。」

納德拉還證實，阿特曼與布羅克曼將加入微軟，「帶領一個新的先進人工智慧（AI）研究團隊。」

阿特曼週日在X平台上發布自己佩戴 OpenAI 訪客標示牌的照片，並寫到「第一次也是最後一次佩戴這個。」顯示與OpenAI 的分道揚鑣勢在必行；阿特曼也轉發了納德拉宣布其落腳微軟的推文，表示「使命仍在繼續。」
OpenAI
Sam Altman
微軟

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