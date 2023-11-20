臭蟲現蹤台北萬華？旅客控訴商旅否認　觀傳局：將會同相關單位稽查

臭蟲肆虐歐洲又進駐南韓，如今疑似現蹤台灣台北！遊客控訴入住萬華區某商旅兩晚，不料卻發現疑似有臭蟲，活捉給業者反映，不料卻被冷處理。業者表示並非所抓獲的臭蟲，該房已進行消毒，台北市觀傳局則表示，將會同相關單位前往確認蟲害狀況。

有旅客在臉書某粉專爆料，上週五、六入住萬華某旅社，第一晚入住時發現床上有小昆蟲，因為櫃檯的服務時間只到晚上十點，當天又很累，以為是小蟑螂所以丟掉就繼續睡了。

不料第二晚半夜要睡下時發現枕頭處爬出小蟲，捏死了兩隻後發現疑似為臭蟲，由於時間已晚隔天還有行程，抓了兩隻活體用夾鏈袋包好退房時交給櫃台並告知，櫃台人員口頭道歉了一下就沒下文了。

遊客表示，之前在google評論上有看到以前有人反應過，或許自己的房間是特例，希望經由誠實分享旅館能徹底把蟲的問題解決。

業者接受媒體採訪則表示，旅客送來的蟲是「果蠅大小」，看起來不像臭蟲，今（20）日已接獲台北市觀光傳播局的電話關切，已馬上消毒該房間。

然而，檢視Google評論可發現，該間商旅約一年前有入住旅客指出，睡覺時就覺得有癢感，睡醒後發現身上有許多紅疹；甚至早在4年前就有旅客反映床不乾淨，可見相關問題存在已久。

北市觀傳局主秘蕭君杰則表示，業者已在第一時間進行環境清消，觀傳局將會同相關單位前往確認蟲害狀況。