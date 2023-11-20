強制遣返脫北者遭國際撻伐　中國：無證據顯示北韓有拷問行為

先前不斷有消息指出中國大規模強制遣返脫北者，引起國際撻伐，中國方面則主張「沒有證據顯示北韓會進行拷問」，否認遣返脫北者屬非法行為，也主張這些北韓人為「非法移民者」而非難民。

韓聯社報導，聯合國人權理事會（OHCHR）今（20）日透露，中國政府在9月13日致信給OHCHR，並主張是在「保障北韓非法入境人員的權利」。

韓聯社10月報導，南韓人權團體「北韓正義連帶」主張有600名脫北者遭遣返北韓，南韓統一部也出面表示此一消息為事實，但不確定有多少人，已向中國提出嚴正質疑，聯合國方面也不斷說服中國停止遣返這些脫北者。

中國因有簽屬「關於難民地位公約」及「禁止酷刑公約」，必須遵守禁止強制遣返難民的規定，且這些公約皆優先於國內法，但中國聲稱這些北韓人為「非法移民」而非「難民」。

中國主張，這些從北韓到中國的北韓人，是因經濟原因從北韓非法入境中國的「非法移民者」，而不是難民，並不適用聯合國難民地位公約的適用對象。

在上個月初杭州亞運會閉幕後，中國大規模強制遣返脫北者，聯合國等國際社會擔心這些脫北者遣返後會遭受拷問，但中國政府卻主張「無法確認北韓是否有拷問」。

中國強調，聯合國禁止酷刑公約並不適用於脫北者，因目前沒有證據可證實北韓有進行拷問，或嚴重侵犯人權的行為。

中國也主張，根據國家主權平等原則，他國不可批評其他國家的司法體系，並稱被遣返回北韓的人員並沒有因「有被拷問的危險」而提出反對遣返的情形。

北京政府也在信中表示，「中國任意居留2000多名非法入境者的主張是完全沒有根據的」、「中國將堅持國內法、國際法及人文主義原則的組合」。