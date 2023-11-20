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涉反滲透法、選舉賭盤、賄選亂象猖狂！調查局長：中國運用各種管道企圖介選

調查局長王俊力表示，調查局目前已偵辦賄選案件53案，羈押20人、交保74人。

By 台灣英文新聞－編輯
2023/11/20 17:54
調查局長王俊力（第一排右４）與高雄市調查處辦案有功人員合影（圖／調查局提供）

調查局長王俊力（第一排右４）與高雄市調查處辦案有功人員合影（圖／調查局提供）

2024總統立委選舉將登場，法務部調查局高雄市調查處成立專案小組，破獲涉嫌違反滲透法及國安法案、總統副總統選舉賭盤案及一般現金賄選案件3案。調查局長王俊利指出，案件顯示中國確有運用各種管道，企圖介入二合一選舉以影響選情。

調查局指出，高雄市處為貫徹政府查察不法之決心，動員全處同仁全力投入，主動發掘涉嫌「反滲透法案」及「總統選舉賭盤」等案線索，予以立案偵辦並報請檢察官指揮，嗣組成專案小組，經數月調查，蒐獲具體不法事證後，於112年11月初，由臺灣橋頭地方檢察署檢察官指揮，破獲「劉某等涉嫌違反總統副總統選舉罷免法、反滲透法及國安法案」，其中犯嫌3人法院原諭知交保，經檢察官抗告後重新裁定羈押。另由台灣高雄地方檢察署檢察官指揮，破獲「總統副總統選舉賭盤案」；此外，並破獲一般現金賄選案件3案，績效優異。

局長王俊力為鼓勵及慰勉第一線同仁辛勞，於 112 年 11 月 20 日親臨高雄市處，對有功人員當面嘉勉給予表揚，以激勵基層同仁士氣

王俊力表示，調查局目前已偵辦賄選案件53案，羈押20人、交保74人。從上述涉嫌「反滲透法」案件顯示，中國大陸確有運用各種管道，企圖介入二合一選舉以影響選情。

王俊力指出，目前距離二合一選舉僅剩50餘天，調查局除全力查察賄選買票外，亦將持續嚴查境外勢力介選、假訊息攻擊特定候選人、選舉賭盤及暴力妨害選舉等，維護選舉公平公正，守護國家安全，貫徹選舉查察、使命必達之決心。
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