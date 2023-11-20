板橋凱撒家宴中餐廳 全新上海菜登場 12/30前板橋居民用餐享85折

板橋凱撒大飯店家宴中餐廳推陳出新，即日起全面更換新菜單，由擁有二十年以上廚藝經驗、熟諳大中華料理的龍皓洋主廚設計，以上海本幫菜為主，結合蘇、浙、皖、寧等「江浙菜系」，透過繁複且細緻的料理工序，展現上海經典美味，如蔥㸆鯽魚、上海油爆蝦、東坡肉佐荷葉夾及蒜燒黃魚等多達60道以上佳餚。同時，板橋凱撒為歡慶開幕邁向第六週年，感謝板橋在地居民，特別回饋即日起至12/30平日用餐可享85折；此外再加碼回饋所有飯店消費者，12/1-2024/1/1期間單筆消費滿3,000元，即可參加抽獎，有機會抽中價值超過3萬元的寰宇套房一泊二食住宿券！訂位詳情02-8964-3952。

上海開胃菜中最具代表、做工複雜即是「蔥㸆鯽魚」，挑選肥美多蛋約巴掌大的鯽魚，先以中火煎炸至雙面金黃後備用，將蔥、薑、蒜等辛香料入鍋爆香，放入鯽魚，再倒入紹興酒、鎮江醋、冰糖、白醋、醬油等，及秘製醬料以小火慢燒使其湯汁滲透食材，最後再以大火收汁。此道菜須經冷藏一天後品嚐，包覆飽滿醬汁的魚肉及酥脆魚骨，入口即化滋味濃郁、甜鹹開胃，勾動饕客味蕾衝擊，每道320元。

廣為人知的庶民美食「上海菜飯」，將金華火腿、蝦米及青江菜切末並爆香，依序加入金華火腿雞高湯、白米及些許調味入砂鍋蒸煮，約莫10分鐘準備起鍋前，龍主廚加入紹興酒使菜飯增添酒香風味。上桌掀鍋撲鼻而來的是鮮香鍋氣令人垂涎三尺，入口品味其鹹香火腿、鮮脆菜末，與吸附油香鮮湯、粒粒分明Q彈飽滿的米飯融合交織，完美展現經典好味道，每道280元。

喜愛海味饕客必點正宗杭州經典名菜「上海油爆蝦」，特選中小型白赤蝦以大火油鍋將蝦殼炸脆至金黃色後起鍋備用，將薑、蒜等辛香料入鍋爆香再放入已炸過脆蝦快速翻炒，起鍋前以少許糖、鹽及酒釀等調味即可完成。一口咬下喀拉脆響的蝦殼配上彈牙鮮甜蝦肉、入口可嚐出酒釀經發酵後甘甜酸香的獨特香氣，成為一道經典美味的下酒菜料理，每道420元。

名列上海經典菜的還有「蒜燒黃魚」，特選重達800克以上的黃魚，先以180度大火油炸起鍋備用，再將香菇、豬油、筍片、薑等香料入鍋爆香後，依序放入酥炸蒜球、蒜頭、香菇、雞高湯、紹興酒、特製醬料，放入黃魚以小火炆燒入味。魚肉細緻綿密、湯汁鹹香帶甜，是一道適合下飯、大人小孩皆愛的美味佳餚，每道1,680元。

喜愛食肉主義則可品嚐「荷葉無骨牛肉」，嚴選頂級無骨牛小排經汆燙後，依序加入八角、花椒、陳枝、胡椒、草果、月桂葉等辛香料醃製約3小時，包入荷葉後入爐蒸烤20分鐘即可。打開荷葉陣陣清香撲鼻而來，牛肉口感嫩中帶點嚼勁、細微中藥香氣鮮甜湧上舌尖，層次豐富尾韻留香，每道880元。

最後必推薦則是經典江蘇傳統名菜「東坡肉佐荷葉夾」，特選三層瘦肉肥瘦均勻的五花肉經「白滷」處理以燙水和煮沸去除肉的腥味後，浸入醬油、料酒、冰糖、豆鼓等調味料，細火慢燜3小時使醬汁滲入肉質。將帶有均勻油花與瘦肉的肥美東坡肉夾在荷葉包餅裡，搭配些許蒜苗及香菜送入口中，甜中帶鹹完美的滋味令人回味無窮，每道520元。其餘特色美饌還有西紅柿清蒸無骨牛肉、怪味荷包蛋、提著燈籠找松阪豬、跳跳軟殼蟹等，以真材實料和慢火細工展現道道美味，滿足饕客們味蕾新體驗。詳情請洽官網。