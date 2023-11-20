抽查火鍋料 檢出農藥黃麴毒素防腐劑　MoMoParadise、丰明殿和辛殿等上榜

又到吃火鍋的季節，台北市政府衛生局今（20）日公布火鍋料專案抽驗計畫結果，共計抽驗55件，其中包含知名火鍋店MoMo Paradise、丰明殿、辛殿等食材檢出農藥、黃麴毒素以及防腐劑苯甲酸。

北市衛生局於今年10月上旬執行火鍋料專案抽驗計畫，抽驗地點包括火鍋店、餐飲店、賣場等，共計抽驗55件，包括肉品10件、水產品5件、高風險蔬菜15件、火鍋料加工製品15件、豆製品5件及花生粉(醬)5件。

檢驗項目包括動物用藥及動物性成分、重金屬(鉛、鎘、甲基汞)、農藥殘留量、食品添加物(防腐劑、殺菌劑、著色劑、漂白劑)、真菌毒素等。

根據今日公布的抽驗結果，其中10件品質不符規定，不合格率18.1%。不合格蔬果中，有青江菜3件、蔥2件檢出農藥殘留，包括「寒聚精緻鍋物」的蔥檢出殺菌劑腐絕超標；「丰明殿」的青蔥檢出禁藥殺蟲劑賽安勃；「MoMo Paradise南港潤泰牧場」的青江菜，檢出殺菌劑芬普尼、殺菌劑芬普尼代謝物、殺蟲劑百利普芬超標；「欣鍋園涮涮鍋」的青江菜檢出殺蟲劑賽滅寧、殺蟲劑芬普尼、殺蟲劑芬普尼代謝物超標；「心心麻辣鍋」的青江菜檢出殺菌劑四氯異苯腈超標。

根據火鍋料專案抽驗計畫結果，蔥2件檢出農藥殘留。（圖／北市府衛生局）

青江菜3件檢出農藥殘留。（圖／北市府衛生局）

另有2件花生粉檢出黃麴毒素，包括「百世佳興業有限公司石牌分公司」和「天辣麻辣火鍋」；3件豆腐類產品檢出依規定不得檢出的防腐劑苯甲酸，包含「辛殿麻辣鍋」、「土狗樂市」和「八海食潮當代鍋物」。

北市衛生局建議民眾宜優先選購當季蔬果，於食用或烹調前先以流動清水沖洗根部或果蒂處，再以水浸泡10-20分鐘，接著使用流動的水源沖洗2至3遍，烹煮時將鍋蓋打開等方式以減少及降低農藥殘留。

黃麴毒素主要是黃麴黴菌及寄生麴菌所產生之二級代謝產物，大劑量食入會引起肝毒性發炎及肝細胞壞死，經常汙染花生、玉米、米、麥及堅果類等作物。台灣濕熱氣候利於黃麴黴菌的生長條件(環境溫度攝氏30-38度、相對溼度80%以上)，因此消費者購買此類產品時，選擇信譽良好廠商、產品包裝完整，開封後保存於乾燥環境，及先買先吃原則，來維護食用安全。

此外，「苯甲酸」雖為可合法使用之防腐劑，但不得使用於「豆腐類產品」(豆腐、凍豆腐、油豆腐、臭豆腐等及豆漿)，苯甲酸偏向水溶性，進入人體後，可從尿中排出，倘過量食入則會引起腹瀉、胃痛、心跳快等症狀， 適量喝水可幫助新陳代謝排出。