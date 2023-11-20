全國唯一證能合一計畫　新北千萬補助1萬5千生身懷多技

新北市重視技職教育，以「證能合一」方案強化各行業 人才素質提升產業競爭力為目標，有助學子技能精進、找到自信； 學生更能在畢業前，經由實作訓練累積就業實力， 並擁有勞動部技術士證照，在投入就業市場時更具優勢， 對推動產業發展更具正向意義。

教育局表示，為提升學生的就業競爭力，持續推動「一生兩證照」之 目標，證能合一方案自106學年度推動以來，已累積649班證照 輔導專班，超過1萬5千名學生受惠， 並加補補助專業教師取得乙級以上證照之報名費， 讓師生同往專業之路邁進。今(2023)年配合勞動部「 青年取得重點產業職類技術士證及穩定就業獎勵試辦計畫」，鼓勵開 設重點產業技能檢定輔導專班如通訊產業、智慧機械產業及人工智慧 應用服務業類等相關職類技術士證，培養各領域頂尖專業人才。

技術士證照的培訓歷程，讓各校更展現出校本專業特色。 泰山高中電子科每年輔導全科學生考取數位電子證照，錄取率達到8 5%，實習處主任呂昇翰表示， 教學最感動的是協助有學習障礙的學生在教師陪伴及同儕激勵下， 順利考取乙級證照，除了學、術科培訓， 更帶領學生實際參觀產業如日月光半導體、台積電創新館等， 證能合一方案讓學生找回實質的能力與自信。

瑞芳高工空間測繪科主任李銘哲表示， 學校的工程測量乙級證照採全科培訓，每年通過率以近80%的數據 穩定成長，目前多數公司特別強調具有技術士證照可專業加薪， 證能合一方案助益學生運用實務操作經驗、更順利邁入職場。

樟樹國際實中資訊科學生陳彥慈、康思賢說， 國中時看到學長們組裝機器人屢屢獲獎，激發了發展機器人的信念! 上高中後運用電腦硬體裝修及專業英語證照培訓的技能， 在各項機器人競賽中獲得佳績， 希望能把自己追夢歷程分享給資訊科同學， 共勉技能精進並追求卓越。

師承穀保家商江裕春老師的江法恩同學就讀餐飲科時， 已取得烘焙食品及中式麵食等4張乙級證照， 並在全國技能競賽獲得佳績也順利錄取高雄餐飲大學， 在擅長的作品翻糖蛋糕前展現自信美。 南強工商資訊科羅為侖同學亦用證照取得來證明自己的能力， 分別取得4張丙級及2張乙級技術士證照，未來會繼續訓練技能， 讓自己更專業。

教育局表示，新北市推動全國首部技職教育政策白皮書， 其中透過證能合一方案，引導學生在踏入職場之前， 將能力展現在各項學習活動中，並以此為邁向國際的磐石， 技職學子的未來令人無限期待。

樟樹國際實中資訊科學生陳彥慈(右)、康思賢(左)已拿到電腦硬體裝修及專業英語證照等5張證照，並將技能運用在機器人項目上，在各項競賽中獲得佳績。(圖／新北市教育局)